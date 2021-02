Revue «  Amend  »: Will Smith apporte une touche étoilée à l’histoire tumultueuse du 14e amendement

Adopté en 1868, le 14e amendement est devenu l’un des amendements les plus litigieux de l’histoire des États-Unis. Ses principales dispositions, qui promettent une protection égale pour toutes les personnes, se sont révélées remarquablement élastiques, devenant le fondement non seulement des droits civils mais aussi des droits des femmes, de l’égalité du mariage (tous deux impliquant des couples homosexuels et mixtes) et des immigrants.

« Amend » emploie de multiples méthodes pour donner vie à cette histoire et la relier puissamment aux batailles du 21e siècle, avec la montée des forces extrémistes enracinées dans la suprématie blanche. Ces rides narratives incluent l’animation et des lectures dramatiques, avec une liste criarde d’acteurs comme Mahershala Ali et Samuel L.Jackson présentant les paroles de Frederick Douglass et Martin Luther King Jr., respectivement.

Les premiers épisodes plongent profondément dans la Reconstruction, la montée du Ku Klux Klan et l’ère Jim Crow installant une forme d ‘«apartheid légal», comme le note Sherrilyn Ifill, présidente du Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP.

Le matériel le plus opportun trace un chemin direct de la réaction raciale au cœur de la politique moderne, détaillant l’importance de la Cour suprême dans la codification (et plus tard l’annulation) de la discrimination, l’utilisation du «terrorisme américain d’origine locale» contre les Afro-Américains et la mesure dans laquelle la violence a été utilisée pour monter «une contre-révolution politique contre la reconstruction», comme l’explique l’historien David Blight.