Huami (qui sera bientôt rebaptisée Zepp) a récemment annoncé sa dernière montre intelligente robuste avec l’Amazfit T-Rex Pro. En tant que mise à niveau Pro du Amazfit T-Rex original que nous avons examiné en détail l’année dernière, la nouvelle édition apporte une résistance à l’eau de 10 ATM (par rapport à 5 ATM sur l’ancien modèle) et le capteur optique BioTracker PPG 2 développé par Huami. En dehors de cela, vous obtenez une expérience logicielle légèrement modifiée dans la même conception robuste de qualité militaire qu’avant.

Cela signifie un excellent AMOLED de 1,3 po avec la fonctionnalité d’affichage permanent, un GPS intégré et un suivi pour plus de 100 sports et activités. Il existe la gamme habituelle de fonctions de suivi de la santé qui surveillent votre fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le sommeil et le stress. Les mises à niveau sont-elles suffisantes pour justifier le prix demandé de 180 $ / 170 € / 140 £ / 12999 INR alors que l’OG T-Rex est encore disponible pour beaucoup moins cher? Découvrons-le dans notre revue Amazfit T-Rex Pro.

Spécifications de l’Amazfit T-Rex Pro

Corps: 47,7 x 47,7 x 13,5 mm, 59 g (avec sangle), sangle non standard; Résistance à l’eau 10 ATM (prend en charge la natation) et certification STD-MIL-810G; Face avant Gorilla Glass 3 + revêtement oléophobe; Corps en polymère, boutons en métal

47,7 x 47,7 x 13,5 mm, 59 g (avec sangle), sangle non standard; Résistance à l’eau 10 ATM (prend en charge la natation) et certification STD-MIL-810G; Face avant Gorilla Glass 3 + revêtement oléophobe; Corps en polymère, boutons en métal Affichage: AMOLED 1,3 « , résolution 360 x 360 pixels, prise en charge du cadran AOD

AMOLED 1,3 « , résolution 360 x 360 pixels, prise en charge du cadran AOD OS: Propriétaire; Prise en charge d’Android 5.0 et supérieur, iOS 10.0 et supérieur

Propriétaire; Prise en charge d’Android 5.0 et supérieur, iOS 10.0 et supérieur La batterie: 390mAh (18 jours d’utilisation typique, 66 jours en mode montre de base, 40 heures de suivi GPS en continu)

390mAh (18 jours d’utilisation typique, 66 jours en mode montre de base, 40 heures de suivi GPS en continu) Connectivité: Bluetooth 5.0 + BLE; GPS + GLONASS

Bluetooth 5.0 + BLE; GPS + GLONASS Divers: Capteur optique de suivi biologique BioTracker 2 PPG, capteur d’accélération 3 axes, capteur gyroscope 3 axes, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, altimètre barométrique

Conception

Nous avons obtenu la nouvelle couleur bleu acier pour notre examen ainsi que l’option plus furtive noir météorite. Les deux montres sont livrées avec des accents rouges sur le boîtier et les deux couleurs sombres les rendent assez polyvalentes pour répondre à vos besoins de style.

Le boîtier est en plastique et comporte un revêtement par pulvérisation métallique sur le bord extérieur. Les quatre boutons de navigation (oui quatre) sont en métal et sont un moyen très utile de contrôler votre montre sans tacher l’écran. Vous pouvez parcourir l’interface, sélectionner des éléments et revenir en arrière tout en utilisant la montre avec vos gants si vous skiez ou à la piscine en essayant de chronométrer vos tours de natation. La rétroaction des boutons n’est pas la meilleure sur le marché et laisse beaucoup à désirer.

En tant que smartwatch robuste, le T-Rex Pro est livré avec l’assurance de 15 certifications MIL-STD-810G. Ceux-ci incluent la résistance aux chocs, un fonctionnement certifié dans des environnements avec des conditions météorologiques allant de -40 degrés Celsius à + 70 degrés Celsius. La montre est également capable de résister à la glace et à la pluie verglaçante.

L’un des gros nouveaux ajouts du Pro est la résistance à l’eau 10ATM, contre 5ATM sur l’Amazfit T-Rex d’origine. Cela signifie que vous pouvez plonger la montre dans l’eau jusqu’à 100 mètres. Ce n’est pas quelque chose que vous feriez normalement à moins que vous ne soyez un plongeur avancé.

Malgré son aspect volumineux, le T-Rex Pro s’adapte très bien même aux poignets plus petits et est confortable à porter 24/7. La montre pèse 60 grammes et le bracelet en silicone est bien fait tout en étant assez respirant.

Les apparences sont subjectives, mais j’apprécie en fait la conception robuste du T-Rex Pro et j’apprécie la sensation de ne pas avoir à m’inquiéter constamment des bosses accidentelles ou des liquides qui gênent.

Affichage

L’écran AMOLED 1,3 « du T-Rex Pro est lumineux, vif et net. En termes de taille, je trouve que l’écran du T-Rex Pro est le juste milieu optimal pour la facilité d’utilisation et la saisie tactile sans être assis comme une eau mètre sur votre poignet comme certaines montres plus grandes ont tendance à le faire.

Le texte et les icônes étaient toujours nets et même les cadrans les plus compliqués étaient toujours beaux sous tous les angles et à toutes les distances de vision. L’affichage permanent (AOD) est une fonctionnalité intéressante à avoir, tout comme le contrôle automatique de la luminosité. La réactivité tactile était au rendez-vous et je n’ai rencontré aucun problème avec les robinets non enregistrés. La luminosité était assez bonne mais certainement pas la meilleure de sa catégorie.

Le bord extérieur surélevé du T-Rex Pro a réussi à bien protéger l’écran lors de mes tests. Je n’ai pas fait de mon mieux pour tester sa durabilité, même si je peux affirmer avec confiance qu’il a survécu aux coups occasionnels sur les poignées de porte et autres surfaces dures, le verre de l’écran restant sans rayures.

Logiciel

Comme avec la plupart des appareils portables intelligents, le T-Rex Pro nécessite une application compagnon de téléphone pour configurer et personnaliser. L’application Zepp prend en charge les téléphones Android et iOS et propose tous les graphiques de contrôle et de données de santé détaillés dont vous avez besoin. Il peut se synchroniser avec WeChat, Google Fit, Strava et Relive pour établir des références croisées entre vos données de santé et d’entraînement.

L’utilisation du T-Rex Pro se fait soit par des glissements sur l’écran tactile, soit par les quatre boutons physiques. Vous pouvez réveiller la montre en appuyant sur l’un des quatre boutons et utiliser pleinement l’interface dans tous les domaines sans toucher l’écran, ce qui est vraiment utile lorsque vous portez des gants ou simplement lorsque vos mains sont sales.

La nouvelle version de l’interface utilisateur de la montre personnalisée d’Amazfit sur le T-Rex Pro présente de légères améliorations par rapport au T-Rex original. Un balayage vers le bas depuis l’écran d’accueil vous amène aux bascules réorganisées des paramètres rapides. Vous trouverez des commandes pour la luminosité de l’écran, la recherche de téléphone, l’économiseur de batterie et le mode Ne pas déranger, ainsi qu’un basculement rapide vers le menu des paramètres de la montre. Vous obtenez des informations sur la batterie, la météo et la connectivité juste au-dessus des sept boutons.





Interface Amazfit T-Rex Pro

Un nouvel ajout sur le T-Rex Pro est la section des activités et de la santé de la carte, accessible en faisant glisser l’écran d’accueil. C’est un guichet unique combinant les fonctionnalités les plus utiles de la montre sous forme de widgets. Vous avez accès à vos statistiques d’activité quotidiennes, Score PAI, informations météorologiques, fréquence cardiaque, surveillance de la SpO2 et absorption maximale d’oxygène. Les trois derniers peuvent être mesurés directement à partir de leur carte respective sans avoir besoin d’accéder à un écran ou à un sous-menu séparé.

L’expérience logicielle sur le T-Rex Pro est définitivement utilisable et l’application Zepp apporte de nombreuses mesures détaillées pour les données d’entraînement et de suivi de la santé. La navigation dans l’interface utilisateur est rapide et fluide et je n’ai rencontré aucun crash ou hoquet d’application lors de mes tests.

Mon principal reproche est le système de notification qui limite sa portée et sa convivialité. Vous n’obtenez qu’une bulle de texte sans l’option de réponse et la plupart des icônes d’application ne sont pas entièrement affichées sur la montre, ce qui rend difficile de voir quelle application nécessite une attention particulière. De plus, vous ne pouvez pas effacer les notifications individuellement et vous n’avez que la possibilité de supprimer toutes les alertes entrantes.

Une autre déception est que vous ne pouvez accéder à aucune des applications de la montre une fois que vous avez commencé une séance d’entraînement. Il n’y a aucun moyen de contrôler la musique ou de gérer les notifications entrantes, ce qui serait certainement un ajout utile avec une future mise à jour logicielle.

La sélection de cadrans de montre est solide et il existe suffisamment d’options pour convenir à votre style, allant des options analogiques élégantes aux styles sportifs riches en fonctionnalités. Vous pouvez également créer votre propre cadran de montre avec n’importe quelle image dans l’application de téléphone Zepp, bien que ceux-ci n’affichent que l’heure et la date, ce qui est plutôt limitatif. Il existe également la solution de contournement de l’application AmazFaces qui permet une personnalisation sans fin du cadran de la montre, bien que ces options puissent considérablement limiter l’endurance de la batterie.

Fonctionnalités et performances

Du côté du suivi de la santé, nous avons le capteur optique BioTracker 2 PPG qui était également présent sur la série Amazfit GTR 2 et promet de fournir des lectures plus précises pour les données de fréquence cardiaque et de SpO2 ainsi qu’une détection automatique améliorée de l’entraînement. Le T-Rex Pro prend également en charge le positionnement par satellite GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou pour vous aider à suivre vos itinéraires d’entraînement avec précision.

La détection automatique de l’entraînement était pratiquement inexistante dans mes tests. Pendant les séances de gym, la montre n’a pas réussi à reconnaître avec précision le moment où je basculais entre les ensembles, ce qui a également perturbé les mesures d’intensité globale de l’entraînement. D’autre part, la sélection de suivi des sports et des activités est parmi les plus variées que j’ai vues à ce jour avec plus de 100 options au choix.

Le GPS s’est verrouillé environ 5 à 10 secondes après le début de mon entraînement et a gardé un signal fiable et fort tout au long de mon utilisation. Quant à la précision GPS, elle n’est toujours pas au niveau d’un récepteur de smartphone. À titre d’exemple, les données que j’ai enregistrées lors d’une promenade avec les informations GPS provenant du T-Rex Pro étaient constamment décalées de 10 à 20 mètres de mon emplacement réel. La montre dessinerait également des lignes aléatoires si je changeais de direction.











Application Zepp et mesures de données d’entraînement avec GPS

Les résultats de la fréquence cardiaque étaient comparables à ceux d’autres appareils portables de la marque Amazfit, tels que l’Amazfit GTS 2, qui arbore également le même capteur optique BioTracker 2 PPG. La surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2) à partir du tracker est conforme aux précédents appareils portables et trackers Amazfit d’autres marques. C’est une fonctionnalité utile, en particulier à l’époque où nous vivons actuellement, bien qu’elle ne corresponde pas à un oxymètre de pouls dédié qui vous donne des lectures plus précises et cohérentes.

Le suivi du sommeil a été utile mais pas aussi précis dans mes tests. Par exemple, une nuit alors que j’étais allongé sur mon entraîneur, la montre a soudainement décidé que je dormais et m’a même mis dans un état de sommeil profond pendant 20 bonnes minutes, ce qui n’était certainement pas le cas. La plupart des jours, mes heures d’endormissement et de réveil ont été ajoutées correctement.











Données de suivi du sommeil

C’était cool de voir votre stade de sommeil se décomposer, même si je ne suis toujours pas convaincu que ces données aient une valeur significative. Il serait également utile d’avoir quelques-unes des mesures de données de sommeil sur la montre elle-même au lieu d’avoir à accéder à l’application Zepp à chaque fois.

Vie de la batterie

Ma configuration T-Rex comprenait le cadran de la montre par défaut avec AOD activé et la luminosité réglée sur automatique. Le délai d’expiration de l’écran était réglé au plus bas (5 secondes) et le suivi de la fréquence cardiaque fonctionnait à intervalles d’une minute tout au long de la journée. J’ai également activé le suivi automatique du sommeil et la surveillance du stress. Je ferais au moins 20 minutes de marche par jour et trois séances d’entraînement en semaine.

Avec ces paramètres exacts, le T-Rex Pro me durait 5 jours et commençait généralement le sixième jour avec une autonomie d’environ 10%. Le temps de charge était d’environ une heure (1 heure et 4 minutes) de presque vide à 100%, ce qui correspond à ce que j’ai vu des montres concurrentes.

Verdict

L’Amazfit T-Rex Pro coche de nombreuses cases pour une montre intelligente robuste et abordable. Il apporte une construction solide mais légère, une liste de spécifications convenablement équipée et une autonomie de batterie respectable. Il est difficile de trouver une montre intelligente de construction similaire à moins de 200 $ / 200 € et cela positionne le T-Rex Pro dans une classe à part.

Malgré ses limites de système d’exploitation, son GPS et ses performances de suivi du sommeil discutables, le T-Rex Pro mérite votre considération si vous recherchez une montre intelligente capable qui n’a pas peur des environnements extrêmes et peut subir une chute, une ecchymose et même une plongée profonde sous l’eau.

Avec son ajustement confortable, sa fiche technique performante et ses mesures détaillées de suivi sportif, l’Amazfit T-Rex Pro propose une offre de smartwatch équilibrée qui devrait convenir à la plupart des utilisateurs occasionnels. Les petits compromis dans le logiciel et la précision du suivi sont facilement acceptables et n’entravent pas la base solide sur laquelle le T-Rex Pro est construit.

Avantages

Excellente qualité de fabrication

Certifié MIL-STD-810G

Écran AMOLED vibrant

Mesures détaillées des données d’entraînement et plus de 100 modes sportifs

Vie de la batterie solide

Les inconvénients