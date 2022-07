Revue “Alone Together”: Trouver l’amour dans une retraite pandémique

Le film, écrit et réalisé par Katie Holmes, qui y joue également, suit deux inconnus qui tombent amoureux après avoir tous deux réservé dans le même Airbnb en mars 2020.

La romance clé mineure “Alone Together” est une affaire modeste, qui décrit de manière crédible les types de conversations sur les relations auxquelles de nombreuses personnes ont été confrontées au début de la pandémie. Sa simplicité et son absence de fantaisie cinématographique donnent un ton de soulagement surprenant.

June (Holmes) a l’intention de traverser les premiers jours de la pandémie dans le nord de l’État avec son petit ami, John (Derek Luke). Mais ses plans sont contrecarrés lorsque John choisit de rester chez lui à New York. Ses espoirs d’une retraite tranquille se heurtent à un autre barrage routier à son arrivée : la maison de location s’avère être occupée par un autre voyageur, Charlie (Jim Sturgess).

Les deux personnages sont d’abord ennuyés de se rencontrer. Mais se retrouver ensemble pendant une période d’isolement mondial fournit une raison de se connecter. L’attirance se développe rapidement et les personnages tombent amoureux alors qu’ils discutent de la façon dont la pandémie a changé leurs plans de vie.

L’attrait le plus fort du film réside dans la résonance entre ce que vivent les personnages et ce à quoi le monde ressemble maintenant. Mais Holmes trouve aussi des notes de grâce en tant que réalisateur. Elle met en scène des angles picturaux pour les intérieurs du nord de l’État et maintient l’ambiance douce, permettant à ses personnages de converser sans pousser au rire ou à la théâtralité sentimentale. Son film est une réalisation tranquille : un film qui ne fuit pas la réalité.

Seuls ensemble

Classé R pour le langage et la nudité brève. Durée : 1h33. Dans les théâtres.