Revue ‘All Light, Everywhere’: Regarder les observateurs

En 2017, le cinéaste Theo Anthony a sorti « Rat Film », un documentaire improbablement poétique, intellectuellement éblouissant et politiquement astucieux sur le sujet apparemment prosaïque des rats et leur place dans le paysage urbain moderne. « All Light, Everywhere », le nouveau film d’Anthony, réfléchit à un éventail de sujets plus abstraits et moins terrestres – la physiologie de la vision humaine, l’histoire de la photographie, l’éthique de la surveillance – dans un esprit similaire d’enquête ouverte d’esprit et moralement urgente. . Si les connexions qu’Anthony établit sont parfois vagues et pas toujours convaincantes, cela peut être un risque inhérent à son approche essayiste et non dogmatique de la réalité.

Et la tentative de capturer la réalité dans des images en mouvement se trouve être l’objet de « All Light, Everywhere ». Cela commence par une citation de William Blake: « Comme l’œil — tel l’objet. » En d’autres termes, la vision détermine la forme de ce qui est vu. Plutôt qu’une simple image de la réalité, la caméra sélectionne, cadre et interprète, souvent au service du pouvoir et de l’idéologie.