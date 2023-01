Revue ‘Alcarràs’: Travail d’amour

À l’ouverture du film, le clan Solé se rend compte que la poignée de main de voisinage qui a scellé leur propriété de la terre il y a des décennies ne tient plus la route; le propriétaire actuel prévoit de raser ses arbres et de construire une ferme solaire. Alors que la famille entreprend sa dernière récolte, l’homme d’âge moyen de la maison, Quimet ( Jordi Pujol Dolcet ), entre dans une frénésie maniaque et se querelle avec son beau-frère, qui décide d’accepter l’offre d’emploi du propriétaire. Des querelles éclatent entre Quimet et ses sœurs, tandis que ses enfants – dont le grand et industrieux Roger (Albert Bosch) et l’adolescente Mariona (Xènia Roset) – se lancent dans leurs propres petites rébellions.

Simón et sa distribution d’acteurs non professionnels atteignent un naturalisme lumineux. Les scènes se précipitent et coulent les unes dans les autres, et des intrigues secondaires émergent et s’estompent comme des ondulations dans un étang, alors que l’accent flotte langoureusement d’un personnage à l’autre. Le film est une rafale de bavardages et de travail – cueillir, creuser, soulever, chasser – qui met en évidence le caractère central de la ferme pour le sens du temps et de l’unité de la famille.