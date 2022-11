Revue ‘Ainbo’: Sauvé par une princesse

Réalisé par Jose Zelada et Richard Claus, ce long métrage d’animation est à son meilleur lorsqu’il remplit le monde de Candamo et de ses habitants avec des détails méticuleux et des couleurs luxuriantes. Le rendu visuel des mythes spirituels et des dieux donne au film ses premières bouffées d’énergie. Le principal méchant de “Ainbo”, par exemple, s’inspire de l’archétype Yacuruna, le dieu aquatique qui change de forme (similaire à Amphibian Man dans “La forme de l’eau” de Guillermo del Toro).

Ainbo (Lola Raie), une jeune chasseuse la tête dans les nuages, manque de peu la cérémonie de couronnement de sa meilleure amie, Zumi (Naomi Serrano), en tant que princesse de Candamo. Ainbo est occupée à randonner profondément dans la forêt et sur le chemin du retour à la cérémonie rencontre une paire ludique de “guides spirituels” improbables, Dillo (Dino Andrade), un tatou comique et Vaca (Joe Hernandez), un tapir penaud. L’esprit de sa défunte mère les a envoyés pour aider Ainbo à devenir la chasseuse chevronnée dont elle a besoin pour sauver son peuple de la cupidité de DeWitt, un spéculateur minier aurifère se faisant passer pour un botaniste.

Mais les motifs vifs de peinture corporelle et les costumes complexes des membres de la famille royale, des guerriers et des chasseurs de Candamo doivent faire face à une intrigue générique qui transforme son sujet complexe et ses personnages distincts en un préambule prévisible pour la sieste. L’histoire traîne à travers ses premier et deuxième actes, mais dans son dernier tiers trouve un rythme plus délibéré. On aurait aimé qu’il soit là depuis le début.

Ainbo

Non classé. Durée : 1h24. Louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.