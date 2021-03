C’est un film aussi soigné, transparent et adapté aux enfants qu’un carré de salade Jell-O, et tellement désireux de plaire qu’il ne s’engage pas autant dans ses thèmes religieux que de les insérer dans les paroles de chansons pour y planer. le récit comme des raisins. Les générations précédentes de fans de films de camp peuvent être surpris de voir des scènes de natation – historiquement une excuse pour des gros plans de bikinis et d’abdos – ici modestement vêtus de t-shirts et de shorts humides unisexes. Ce n’est que lorsque «A Week Away» se moque de sa propre innocence qu’il fait rire. Supervisant les jeux de guerre, le propriétaire du camp, joué par le comédien David Koechner, se pavane costumé en tant que lieutenant-colonel Kilgore de «Apocalypse Now» pour conseiller aux combattants de paintball de surveiller leurs six. À cela, le leader de la jeunesse Kristin (Sherri Shepherd) panique. «Pas votre 666!» crie-t-elle. «Je ne sais même pas ce qu’est« Apocalypse Now ».»

Chaque été, les adolescents chrétiens de la comédie musicale hokey de Roman White «A Week Away», streaming sur Netflix , dirigez-vous vers le Camp Aweegaway pour un flirt distingué, des ballades Amy Grant et les Warrior Games, une olympiade de plusieurs jours de tir à la corde, d’esquive et de hula-hoop, couronnée par un spectacle de talents. Mais cette année, les hauts jinks sont perturbés par un orphelin nommé Will (Kevin Quinn) – un voleur de voiture câlin avec une addiction criminelle au gel pour les cheveux – qui cherche la rédemption dans l’étreinte chaste de la fille du propriétaire du camp, Avery (Bailee Madison). Alors que son béguin, avec son compagnon de chambre geek (un délicieux Jahbril Cook), travaille pour sauver l’âme de l’étranger branché, Will aide les deux à vaincre le vainqueur sortant des Warrior Games Sean (Iain Tucker), qui semble être un méchant principalement parce que le script est désespéré pour un spritz de conflit. (Les autres passions de Sean incluent le rap et le sauvetage des narvals.)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy