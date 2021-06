Le documentaire suit Gretarsdottir dans son voyage de 103 jours, alors qu’elle traverse les marées, tout en traitant également des injections d’hormones, du maintien de l’alimentation et des décennies d’expression de soi réprimée. Le film – qui adopte une approche plutôt ordinaire d’une histoire extraordinaire – comprend également des prises de vue panoramiques de la nature islandaise et des interviews de têtes parlantes avec les parents, le frère et l’ex-femme de Gretarsdottir, avec qui elle partage une jeune fille. Ces entretiens deviennent des extraits sonores répétitifs et sont souvent inconfortables lorsque les membres de la famille se trompent de sexe sur Gretarsdottir.

La kayakiste islandaise Veiga Gretarsdottir a toujours été à contre-courant. Au sens littéral, elle a tenté et réussi un exploit qui n’avait jamais été fait auparavant : faire le tour de l’Islande de 2 000 kilomètres dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en kayak. Gretarsdottir, maintenant dans la mi-quarantaine, a également poussé en amont dans sa vie personnelle ; elle est transgenre et a subi une opération de transition à 38 ans. Tout comme cette métaphore évidente – que le film souligne joyeusement – ​​« Contre le courant » d’Oskar Pall Sveinsson semble cliché même avec un sujet intrigant.

Il n’est pas difficile d’être ému et impressionné par l’histoire de la vie de Gretarsdottir, en particulier lorsqu’elle détaille le secret de ses luttes, mais l’histoire ne parvient pas à lier ces fils émotionnels avec ses réalisations sportives de manière éloquente. Ces derniers temps, les athlètes transgenres ont fait l’objet de discussions dans l’actualité, et cela semble être une occasion grandement manquée pour ce film de ne pas tenter de positionner Gretarsdottir dans cette conversation plus large. Le document présente brièvement des coupures de presse sur la violence contre les personnes transgenres, mais il reste également de surface sur ce sujet. Contrairement à son sujet, « Against the Current » bouscule rarement les conventions.

Non classé. En islandais, avec sous-titres. Durée : 1 heure 27 minutes. Dans les théâtres.