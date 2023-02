Revue ’80 pour Brady’ : Souvenez-vous de ces titans

Tom Brady, le quart-arrière partant le plus âgé dans l’histoire de la NFL, a déclaré qu’il prenait sa retraite “pour de bon” à l’âge de 45 ans. Mais à un âge combiné de 335 ans, Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field et Rita Moreno muscle “80 pour Brady”, une comédie sur un fan week-end frénétique du Super Bowl du club, au-delà de la ligne de but. La configuration est que Lou (Tomlin), qui vit avec le cancer, est catégorique sur le fait qu’elle et ses meilleurs amis assisteront à un Super Bowl avant de renvoyer un message urgent de son oncologue. Betty (Field), professeur de mathématiques, calcule qu’ils ont 0,0013% de chances de gagner un concours d’appel pour voir la confrontation de 2017 entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de Brady et les Falcons d’Atlanta. Mais la réalisation des souhaits est en leur faveur, tout comme le choix du réalisateur Kyle Marvin de traiter les obstacles comme des banderoles en papier échappées à déchirer par son équipe gagnante.

Cette aventure obstinément charmante est, littéralement, une fan fiction inspirée par un groupe d’amies de North Attleborough, Massachusetts, dont l’une avait un petit-fils avec les relations hollywoodiennes pour présenter son histoire à la société de production cinématographique de Tom Brady. Brady est l’un des producteurs du film, ainsi que sa mascotte motivante. En cas de besoin, il apparaît comme un bobblehead parlant qui chuchote des conseils, tandis que des flashbacks sur le jeu lui-même saluent la victoire de cette année comme l’un des retours les plus mémorables du football.