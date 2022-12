Revue ‘2/Duo’ : Rituels relationnels

Les spectateurs réguliers du festival du film pourraient reconnaître du nom du réalisateur japonais Nobuhiro Suwa (“H Story” et “A Perfect Couple”). Mais son long métrage de 1997, « 2/Duo », ne reçoit que maintenant une sortie à New York ; il est diffusé en tandem avec une série à Metrograph sur les “Indes japonaises des années punk”. Mais peu de “2/Duo” est particulièrement punk.

Le film est plutôt un drame relationnel de rechange centré sur un couple instable, Kei (Hidetoshi Nishijima) et Yu (Eri Yu). Kei est une non-entité d’un acteur de cinéma. (Près du début, il est montré en train de pratiquer un dialogue incident avant d’être informé que sa scène a été coupée.) Yu travaille dans une boutique de vêtements. Après que Kei ait proposé, d’une manière si abrupte que Yu pense qu’il répète des répliques, leurs conversations anodines se transforment de plus en plus en disputes.