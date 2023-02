Revoyez le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Rihanna ici

Il y a de nombreuses raisons d’écouter le Super Bowl – le publicitéset le Bandes annonces – mais il est juste de dire que le spectacle de la mi-temps de cette année était particulièrement excitant pour beaucoup, car il mettait en vedette Rihanna, une artiste emblématique qui n’a pas sorti de nouvel album depuis un moment.

Comment le revoir

Vous pouvez regarder le spectacle complet de la mi-temps à droite ici sur la page YouTube de la NFL.

Le spectacle de la mi-temps de Rihanna

La chanteuse a illuminé la nuit de Glendale, en Arizona, interprétant un mélange de chansons alors qu’elle était vêtue d’une combinaison rouge vif qu’elle portait dézippée sur un body rouge coordonné.

Rihanna a interprété Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella and Diamonds. C’est tout un répertoire.

Certains soupçonnaient que Rihanna serait rejointe par une ou deux célébrités invitées pour la représentation, mais elle n’avait besoin de personne d’autre. Cependant, le musicien A$AP Rocky, son petit ami, l’a encouragée.

Le spectacle de la mi-temps impliquait également Rihanna et d’autres se produisant sur des plates-formes surélevées, ce qui a conduit à au moins une blague de jeu vidéo qui était plutôt bonne.

*appuie sur le D-pad* rihanna: “travail travail travail travail travail” — Limmy K. (@subdivisionist) 13 février 2023

Rihanna est-elle enceinte ?

Pendant la représentation, beaucoup ont émis l’hypothèse que Rihanna avait l’air enceinte. Presque immédiatement après le spectacle, ses représentants ont confirmé aux deux Pierre roulante et Le journaliste hollywoodien qu’elle attend en fait un enfant.

Jusqu’à ce qu’elle partage cette nouvelle, les gens se posaient la question. “Toute la chronologie a peur de demander si Rihanna est enceinte”, a plaisanté un utilisateur de Twitter.

ok donc tout le monde a googlé “rihanna enceinte” à droite —David Mack (@davidmackau) 13 février 2023

Rihanna a accueilli son premier enfant, un petit garçon, en mai 2022. Elle a gardé les détails de son fils en grande partie secrets, y compris son nom.

Voici un peu de Rihanna



La chanteuse barbadienne Rihanna est l’un de ces artistes musicaux qui n’ont pas besoin d’utiliser un nom de famille. (C’est Fenty, cependant. Elle utilise le nom de ses entreprises de maquillage et de lingerie.) Elle était seule au spectacle de la mi-temps de cette année, contrairement à 2022, quand Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J. Blige tous se sont partagé la vedette.

Vous ne connaissez pas Rihanna ? C’est une icône de la pop, de la mode et de la musique, une femme d’affaires milliardaire, et une actrice qui a joué dans des films et des émissions de télévision. (Les enfants l’ont adorée en tant que voix de Tip dans le film DreamWorks de 2015 Maison.) Elle a remporté neuf Grammy Awards et est l’une des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, ayant vendu 250 millions de disques dans le monde. Bien qu’elle n’ait pas sorti de nouvel album depuis 2016, elle a deux chansons — Lift Me Up et Born Again — sur la bande originale de Black Panther 2 : Wakanda Forever.

Prends-le de Jay-Zqui a signé le chanteur à Def Jam Records en 2004, et possède maintenant Roc Nation, sa société de gestion et le partenaire de divertissement officiel de la NFL.

“Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque tournant”, a-t-il déclaré lors de l’annonce du rôle de Rihanna au Super Bowl.

C’est la première année qu’Apple Music sponsorise le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, en remplacement de Pepsi.