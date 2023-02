Révolutionner le recyclage à la décharge Glenmore de Kelowna

Une nouvelle station Return-It Express & GO permet aux gens de déposer des contenants de boissons préemballés non triés et de recevoir des remboursements de dépôt par virement électronique Interac ou par chèque.

« Nous espérons que cette nouvelle station influencera la façon dont la communauté recycle, augmentant efficacement le taux de récupération des contenants de boissons et détournant les matériaux de notre environnement naturel », a déclaré Cindy Coutts, présidente et chef de la direction de Return-It.

Alimentée par l’énergie solaire, la station est logée dans un conteneur d’expédition réutilisé de 20 pieds à la décharge de Glenmore. Il dispose d’une imprimante intégrée permettant aux clients d’imprimer des étiquettes de sacs pour étiqueter leurs sacs.

La nouvelle station est gagnant-gagnant selon Scott Hoekstra, responsable des opérations d’enfouissement et de compostage.

« Les résidents de Kelowna ont une nouvelle façon simple de recycler leurs contenants consignés, nous pouvons ajouter un nouveau service au dépôt de recyclage de la décharge et nous devrions voir moins de matériaux recyclables se retrouver dans la décharge en conséquence. »

Les utilisateurs doivent créer un compte express gratuit, apporter leurs conteneurs à la station dans des sacs scellés et transparents, les étiqueter et les déposer. Le tri est effectué par le personnel et il n’est pas nécessaire de faire la queue pour faire compter les conteneurs.

Les remboursements seront déposés sur les comptes Express en ligne dans les 10 jours ouvrables. Les fonds peuvent être échangés par virement électronique Interac, chèque ou donnés à un organisme de bienfaisance local ou à un groupe communautaire.

Plus d’informations sur le programme sont disponibles sur le site Return-It.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

