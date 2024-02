Révolutionner le rappel de la mémoire avec les prothèses neuronales

Résumé: Les chercheurs ont réalisé une avancée historique dans le domaine des prothèses neuronales, démontrant la capacité de rappeler des souvenirs spécifiques à l’aide d’un nouveau modèle de décodage de la mémoire (MDM). Cette percée s’appuie sur des recherches antérieures, utilisant des électrodes implantées chirurgicalement dans l’hippocampe pour décoder et stimuler l’activité neuronale pour un rappel ciblé de la mémoire.

L’étude, impliquant 14 adultes épileptiques, a montré que la stimulation MDM améliorait considérablement les performances de la mémoire, en particulier chez ceux dont la mémoire était altérée, offrant ainsi un espoir de traiter des maladies telles que la maladie d’Alzheimer, un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. Cette recherche représente une étape majeure vers la création d’interventions capables de restaurer les fonctions de mémoire perdues, aidant potentiellement les individus à vivre de manière plus indépendante.

Faits marquants:

Le dispositif prothétique neuronal utilise un modèle de décodage de la mémoire pour améliorer le rappel de mémoire spécifique, démontrant ainsi le succès chez les participants humains. Des améliorations significatives des performances de la mémoire ont été observées, en particulier chez les participants souffrant de troubles de la mémoire, grâce à une stimulation électrique ciblée dans l’hippocampe. La recherche, financée par la DARPA, ouvre de nouvelles voies pour traiter la perte de mémoire associée à la maladie d’Alzheimer, aux accidents vasculaires cérébraux et aux traumatismes crâniens, en visant des interventions favorisant la vie indépendante.

Source: Université de Wake Forest

Une équipe de scientifiques de la faculté de médecine de l’université Wake Forest et de l’université de Californie du Sud (USC) ont démontré la première utilisation réussie d’une prothèse neuronale pour rappeler des souvenirs spécifiques.

Les résultats apparaissent en ligne dans Frontières des neurosciences computationnelles.

Cette recherche révolutionnaire est issue de l’étude de 2018 de l’équipe de Wake Forest et de l’USC dirigée par Robert Hampson, Ph.D., professeur de médecine régénérative, de neurosciences translationnelles et de neurologie à la faculté de médecine de l’université de Wake Forest, qui a montré la mise en œuvre réussie d’un système prothétique. qui utilise les propres schémas de mémoire d’une personne pour faciliter la capacité du cerveau à coder et à rappeler la mémoire.

Dans cette étude, les chercheurs ont construit un nouveau modèle de processus qui aide l’hippocampe à mémoriser des informations spécifiques. Crédit : Actualités des neurosciences

Dans l’étude précédente, le système prothétique électronique de l’équipe était basé sur un modèle mathématique non linéaire multi-entrées et multi-sorties (MIMO), et les chercheurs ont influencé les schémas de déclenchement de plusieurs neurones de l’hippocampe, une partie du cerveau impliquée dans la fabrication de nouveaux neurones. souvenirs.

Dans cette étude, les chercheurs ont construit un nouveau modèle de processus qui aide l’hippocampe à mémoriser des informations spécifiques. Lorsque le cerveau essaie de stocker ou de rappeler des informations telles que « J’ai éteint la cuisinière » ou « Où ai-je mis mes clés de voiture ? des groupes de cellules travaillent ensemble dans des ensembles neuronaux qui s’activent pour que les informations soient stockées ou rappelées.

À l’aide d’enregistrements de l’activité de ces cellules cérébrales, les chercheurs ont créé un modèle de décodage de la mémoire (MDM) qui leur permet de décoder quelle activité neuronale est utilisée pour stocker différentes informations spécifiques.

L’activité neuronale décodée par le MDM a ensuite été utilisée pour créer un modèle, ou code, utilisé pour appliquer une neurostimulation à l’hippocampe lorsque le cerveau essayait de stocker cette information.

“Ici, nous mettons non seulement en avant une technique innovante de neurostimulation pour améliorer la mémoire, mais nous démontrons également que la stimulation de la mémoire ne se limite pas à une approche générale mais peut également être appliquée à des informations spécifiques essentielles à une personne”, a déclaré Brent. Roeder, Ph.D., chercheur au département de neurosciences translationnelles de la faculté de médecine de l’université Wake Forest et auteur correspondant de l’étude.

L’équipe a recruté 14 adultes épileptiques qui participaient à une procédure de diagnostic de cartographie cérébrale utilisant des électrodes implantées chirurgicalement et placées dans diverses parties du cerveau pour identifier l’origine de leurs crises.

Les participants ont subi toutes les interventions chirurgicales, une surveillance postopératoire et des tests neurocognitifs dans l’un des trois sites participant à cette étude, notamment le centre médical baptiste Atrium Health Wake Forest, l’hôpital Keck de l’USC à Los Angeles et le centre national de réadaptation Rancho Los Amigo à Downey, en Californie. .

L’équipe a administré une stimulation électrique MDM lors de tâches de mémoire de reconnaissance visuelle pour voir si la stimulation pouvait aider les gens à mieux se souvenir des images. Ils ont constaté que lorsqu’ils utilisaient cette stimulation électrique, des changements significatifs se produisaient dans la façon dont les gens se souvenaient des choses. Dans environ 22 % des cas, il y avait une différence notable dans les performances.

Lorsqu’ils ont examiné spécifiquement les participants souffrant de troubles de la mémoire, qui ont reçu une stimulation des deux côtés de leur cerveau, près de 40 % d’entre eux ont montré des changements significatifs dans les performances de la mémoire.

“Notre objectif est de créer une intervention capable de restaurer la fonction de mémoire perdue à cause de la maladie d’Alzheimer, d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme crânien”, a déclaré Roeder. “Nous avons constaté que le changement le plus prononcé se produisait chez les personnes souffrant de troubles de la mémoire.”

Roeder a déclaré qu’il espère que la technologie pourra être perfectionnée pour aider les gens à vivre de manière indépendante en les aidant à se souvenir d’informations critiques telles que si des médicaments ont été pris ou si une porte est verrouillée.

“Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, nous savons que la stimulation basée sur le MDM a le potentiel d’être utilisée pour modifier considérablement la mémoire”, a déclaré Roeder.

Cette recherche s’appuie sur plus de 20 ans de recherche préclinique sur les codes de mémoire dirigée par Sam Deadwyler, Ph.D., professeur émérite de physiologie et de pharmacologie à la faculté de médecine de l’université de Wake Forest, aux côtés de Hampson (maintenant membre de la Wake Forest University School of Medicine). Institute of Regenerative Medicine) et l’équipe de l’USC dirigée par les ingénieurs biomédicaux Theodore Berger, Ph.D., et Dong Song, Ph.D.

Les travaux précliniques ont appliqué le même type de stimulation pour restaurer et faciliter la mémoire chez des modèles animaux à l’aide du système MIMO, développé à l’USC.

Financement: La recherche a été financée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des États-Unis.

Recherche originale : Accès libre.

“Développement d’une prothèse neurale hippocampique pour faciliter l’encodage de la mémoire humaine et le rappel des caractéristiques et des catégories de stimulus» de Robert Hampson et coll. Frontières des neurosciences computationnelles

Développement d’une prothèse neurale hippocampique pour faciliter l’encodage de la mémoire humaine et le rappel des caractéristiques et des catégories de stimulus

Objectif: Ici, nous démontrons la première utilisation réussie de modèles de stimulation neuronale statique pour un contenu d’information spécifique. Ces modèles statiques ont été dérivés d’un modèle appliqué aux propres codes neuronaux spatio-temporels de l’hippocampe d’un sujet pour la mémoire.

Approche: Nous avons construit un nouveau modèle de processus par lequel l’hippocampe code des éléments de mémoire spécifiques via le déclenchement spatio-temporel d’ensembles neuronaux qui sont à la base du codage réussi d’un contenu ciblé dans la mémoire à court terme. Un modèle de décodage de mémoire (MDM) de l’activation neuronale CA3 et CA1 de l’hippocampe a été calculé. Il dérive un modèle de stimulation pour les neurones CA1 et CA3 à appliquer pendant la phase de codage (échantillon) d’un court-circuit humain de correspondance à échantillon (DMS) retardé. tâche de mémoire à terme.

Principaux résultats: La stimulation électrique MDM délivrée aux emplacements CA1 et CA3 de l’hippocampe pendant la phase d’échantillonnage des essais DMS a facilité la mémoire des images de la tâche DMS au cours d’une tâche de reconnaissance retardée (DR) qui comprenait également des images de contrôle qui ne provenaient pas de la tâche DMS. Chez tous les sujets, les essais stimulés ont montré des changements significatifs dans les performances chez 22,4 % des combinaisons de patients et de catégories. Les changements de performances étaient une combinaison d’une augmentation et d’une diminution des performances de la mémoire, les augmentations des performances se produisant dans un rapport de près de 2 pour 1 par rapport aux diminutions des performances.

Chez les patients présentant des troubles de la mémoire ayant reçu une stimulation bilatérale, des changements significatifs chez plus de 37,9 % des combinaisons de patients et de catégories ont été observés, les changements dans les performances de la mémoire montrant un rapport entre l’augmentation et la diminution des performances de plus de 4 pour 1. La modification des performances de la mémoire dépendait de si la fonction de mémoire était intacte ou altérée, et si la stimulation était appliquée bilatéralement ou unilatéralement, la quasi-totalité de l’augmentation des performances étant observée chez les sujets ayant une mémoire altérée recevant une stimulation bilatérale.

Importance: Ces résultats démontrent que le codage de la mémoire chez les patients présentant une fonction de mémoire altérée peut être facilité pour un contenu de mémoire spécifique, ce qui offre une méthode de stimulation pour une future prothèse neuronale implantable visant à améliorer la mémoire humaine.