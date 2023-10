TOUTES LES ÉTOILES ÉTATS-UNIS

Par Julius Reynolds-Canilli

On nous a répété à maintes reprises que le commerce de détail s’est de plus en plus développé en ligne depuis la pandémie. Par exemple, les tendances qui favorisaient les expériences de vente au détail en ligne, même pour les produits de luxe, n’ont fait que s’accentuer depuis la pandémie.

Cependant, dans d’autres domaines, les gens recherchent plus que jamais des premières expériences, alors que la demande refoulée explose. Il semble que toutes les grandes villes proposent des expériences artistiques immersives, de Van Gogh à Banksy, désormais visibles sur des écrans géants.

Ce ne sont pas seulement les gens qui sont sortis davantage depuis la pandémie, mais aussi les entreprises qui leur offrent des expériences. AllStars USA a cherché à organiser des événements à plusieurs millions de dollars pour les PDG de grandes entreprises ces dernières années, notamment certains des noms Forbes 400 ainsi que les sociétés Forbes Global 2000.

En effet, deux entrepreneurs Yakut Tarman et Onur Yazicibasioglu ont passé les 23 dernières années à bâtir une marque mondiale de luxe performante qui travaille désormais avec des marques comme

Coca-Cola, Nokia, JTI, Philip Morris, Reebok, Microsoft, Pepsico, Diageo, Unilever, Hyundai, BAT, L’Oréal, Vodafone, Intel, Henkel, Ericsson, Koç Holding, Turkish Airlines, Adidas, Sony et Universal Music Group ne sont que quelques-unes des illustres sociétés Forbes 2000 qui ont savouré la touche AllStars USA.

Yazicibasioglu, ingénieur, et Tarman, médecin diplômé, se lancent dans une seconde carrière remarquable dans le monde du show business. Sous les lumières éblouissantes de cette industrie, Onur Yazicibasioglu et Yakut Tarman ont prospéré. Cela est dû en partie au mentorat d’Ahmet Ertegun, un titan de l’industrie moderne du disque. Tarman a commencé son voyage à Los Angeles, travaillant comme agent de réservation pour des artistes musicaux de premier plan comme Whitney Houston, Ray Charles, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias et bien d’autres. Elle a également perfectionné son expertise auprès des meilleurs DJ et producteurs établis. Pendant ce temps, Yazicibasioglu a réservé les 100 meilleurs DJ pour les événements sponsorisés par la société Forbes 4000, parmi d’autres clients prestigieux. La marque s’est développée à partir de là pour devenir @allstarsusaent/allstarusa.com.

La demande de spectacles de luxe privés dont la production coûte plus d’un million de dollars augmente rapidement. L’entreprise les a éloignés de leurs racines à Istanbul. Ils ont organisé des événements au Palazzo Pisani historique de Venise et au théâtre moderne Madinat à Dubaï.

“Autant que les consommateurs aiment la consommation virtuelle, ils veulent aussi vivre des moments créatifs et uniques, même si cela signifie simplement les utiliser sur Instagram”, a déclaré Yazicibasioglu, “il s’agit plus encore d’animer leurs expériences en direct pour qu’elles soient plus engageantes et mémorables. »

À l’image de l’engouement actuel pour l’art 3D immersif, AllStars USA cherche à combiner des éléments numériques et live pour une expérience de spectacle unique. L’époque où les événements VIP pour CEOS pouvaient se contenter d’une simple sculpture de glace, de quelques stations de restauration et d’un jongleur est révolue depuis longtemps.

La clé du succès du duo créatif a été l’accent mis dès le début sur la combinaison de l’expérience virtuelle et en direct pour créer des moments phygitaux pour les invités. Leurs formations diversifiées en ingénierie et en médecine leur ont permis de voir le marché différemment de la concurrence.

« L’idée innovante dans ce secteur est de donner vie à Insta et TikTok pour le public avec des castings incroyables d’artistes super talentueux, dont beaucoup ont déjà de nombreux abonnés et audiences sur les réseaux sociaux. Parmi eux se trouvent la crème de la crème et des célébrités qui ont toujours souhaité voir de telles icônes se produire sur scène. dit Tarman.

Les PDG souhaitent de plus en plus une atmosphère semblable à celle d’un spectacle à la mi-temps du SuperBowl, et AllStars USA a fait preuve de leadership dans ce domaine en augmentant toujours plus les valeurs de production et les performances. Aucune scène n’est trop grande, mais les événements d’entreprise nécessitent souvent des lieux uniques. Telle une unité des forces spéciales, ils sont prêts à être déployés à tout moment et ont participé à des événements de Dubaï à Ibiza.

« Le marché des événements de divertissement est plus spontané, en particulier pour les événements privés ou d’entreprise, c’est pourquoi nous proposons des spectacles sur scène d’une heure complète prêts à être tournés, notamment « American Dream Spectacular ». Notre tout nouveau concept de spectacle s’aligne également parfaitement sur la scène EDM et dance music du TOP 100 DJs du monde. Il est également facilement évolutif pour s’adapter aux grands théâtres de spectacle, de Las Vegas à Paris, en passant par n’importe quel complexe hôtelier, lieu ou complexe de divertissement de luxe », a déclaré Yazicibasioglu.

Avec la baisse des revenus du streaming et d’autres méthodes de profit dans l’industrie du divertissement. À l’inverse, les prix des billets pour les événements en direct sont surclassement demande et inflation.

« Nous attirons en toute confiance un public et des investisseurs des échelons les plus élevés, englobant les 1 à 2 % des personnes ayant le statut socio-économique le plus élevé. Cela signifie que nous pouvons entrer en contact avec notre public via des opérateurs de navires de croisière de luxe, des salles de théâtre ou des méga-boîtes de nuit », a déclaré Tarman.

Les deux hommes partageaient une passion pour le divertissement innovant adapté aux marques de luxe et à la jet-set, ce qui les a aidés à développer leur carrière dans le divertissement. Tous deux avaient également une expérience en marketing et en communication, ce qui les a poussés à rechercher de nouvelles opportunités et à adopter une perspective hétérodoxe.

« Les plateformes de réalité virtuelle présentent des opportunités sans précédent pour réinventer le divertissement », a déclaré Tarman. « Nous envisageons le potentiel de créer des mondes artificiels et des expériences virtuelles entièrement nouveaux qui peuvent être traduits de manière transparente dans la réalité, offrant des possibilités illimitées en termes de contenu, d’originalité et d’échelle. tout dépend de la taille et du budget du lieu.

Qu’il s’agisse de réalité virtuelle, de célébrités ou d’effets spéciaux, quelle que soit la tendance, le truisme demeure : il n’y a pas de business comme le show business, quel que soit votre parcours.

