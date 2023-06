Revolution rachète le contrat de Jozy Altidore-sources

L’ancien attaquant de l’équipe nationale des États-Unis, Jozy Altidore, a vu son contrat racheté par le New England Revolution, une source confirmée à ESPN.

La Nouvelle-Angleterre avait une surabondance d’attaquants, dont Gustavo Bou, Giacomo Vrioni et Bobby Wood. Compte tenu de la production d’un seul but par Altidore en 195 minutes de jeu cette saison, la Nouvelle-Angleterre a décidé de se séparer de l’attaquant vétéran. Les Revs avaient également perdu Dylan Borrero à la suite d’une blessure au genou de fin de saison fin avril et pourraient chercher à renforcer cette zone du terrain.

L’athlétisme a été le premier à annoncer la nouvelle.

Les données de la MLS Players Association ont indiqué qu’Altidore gagnait 2,94 millions de dollars en compensation garantie, bien que la source ait déclaré à ESPN qu’une partie de son salaire était toujours payée par l’ancien club du Toronto FC.

Selon les règles de la liste de la MLS, chaque équipe a droit à un tel rachat par saison, à condition qu’il se produise avant la clôture de la fenêtre de transfert secondaire. Alors que l’équipe est toujours responsable du paiement du salaire du joueur, le coup correspondant au budget salarial de l’équipe est libéré. Une fois que le joueur est racheté, il est un agent libre, libre de signer avec n’importe quelle autre équipe MLS pour un petit salaire, ou même de déménager à l’étranger.

En ce qui concerne l’endroit où Altidore pourrait atterrir, une source a confirmé l’intérêt pour la Grèce des champions en titre de l’AEK Athènes – dirigé par l’ancien entraîneur-chef des San Jose Earthquakes Matias Almeyda – ainsi que du PAOK Salonique.

Altidore a commencé sa carrière à l’âge de 16 ans après avoir été repêché par les Red Bulls de New York au deuxième tour du SuperDraft MLS 2006. Il a ensuite joué pour Villarreal, AZ Alkmaar, Sunderland et Toronto FC. Il a également eu des séjours en prêt avec l’équipe espagnole Xerez, Hull City, Bursaspor et Puebla. Il était un élément clé de l’équipe du Toronto FC qui a remporté un triplé national en 2017.

Au niveau international, Altidore a marqué 42 buts en 115 apparitions pour les États-Unis, son dernier match pour les États-Unis étant à la Gold Cup 2019. Il faisait également partie des équipes de la Coupe du monde 2010 et 2014.