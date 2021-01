WASHINGTON – Vous dites que vous voulez une révolution?

Ensuite, regardez ce qui se passe à Wall Street.

Les petits investisseurs qui se regroupent sur les réseaux sociaux s’attaquent aux grandes entreprises d’investissement en augmentant le cours de l’action de GameStop, un détaillant de jeux vidéo en difficulté dont les actions se négociaient à environ 4 $ au début de la pandémie de coronavirus. Jeudi, le cours de l’action avait bondi à plus de 480 $ par action avant de se stabiliser et de clôturer à 193 $.

«Nous assistons à la Révolution française des finances», a déclaré Anthony Scaramucci, un financier qui a été le célèbre directeur de la communication de la Maison Blanche de Donald Trump pendant 11 jours en 2017.

D’autres analystes pensent que Scaramucci, alias «The Mooch», a raison à propos de la révolution, même s’il cite le mauvais pays.

Ils voient des parallèles entre ce qui se passe à Wall Street et la série de populisme qui a propulsé Donald Trump au pouvoir politique et alimenté une foule d’insurgés pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole américain il y a trois semaines dans une tentative ratée d’annuler sa défaite électorale à Joe Biden.

«Nous commençons à réaliser que les règles traditionnelles n’ont pas forcément d’importance», a déclaré Frank Murtha, cofondateur de MarketPsych LLC, une société de conseil en finance comportementale. «Les règles ne fonctionnent que si beaucoup de gens sont prêts à jouer avec elles.»

Pour être sûr, il n’y a pas de comparaison entre les utilisateurs de Reddit faisant des transactions légales et l’insurrection meurtrière au Capitole, où les émeutiers ont l’intention de renverser l’élection se sont déchaînés dans les salles du Congrès portant des symboles racistes et ont construit une potence de fortune et une corde juste à l’extérieur du bâtiment.

Mais les experts ont déclaré que les deux événements illustrent – de manière dramatique et différente – le pouvoir des médias sociaux et de la psychologie des foules.

Ce qui s’est passé à Wall Street et à Washington «témoigne d’un plus grand désenchantement et d’un sentiment d’injustice qui règne dans la société», a déclaré Murtha. «Il s’agit simplement d’un mouvement naturel de ces gars qui, je pense, est en grande partie une tentative de riposter à ce qu’ils considèrent comme des forces injustes dans la société. Et ils ont trouvé un moyen de le faire.

La façon dont ils l’ont fait est la même manière que les partisans de Trump ont organisé leur attaque contre le Capitole: en se tournant vers les médias sociaux.

Des semaines avant que la foule ne descende sur le Capitole, les partisans de Trump refusant d’accepter les résultats des élections de novembre se sont rendus sur des sites de médias sociaux comme Parler et d’autres forums Internet et ont diffusé des plans pour une manifestation de masse à Washington qui coïnciderait avec le décompte des votes électoraux au Congrès.

Dans le même ordre d’idées, les petits investisseurs ont utilisé la plateforme de médias sociaux Reddit pour lancer leur assaut sur Wall Street et faire grimper le cours de l’action GameStop. Les utilisateurs de Reddit sur un forum appelé «WallStreetBets» ont pris les choses en main après que les hedge funds ont commencé à décharger les actions du détaillant en difficulté via un processus connu sous le nom de «vente à découvert».

Dans la vente à découvert, les investisseurs empruntent une action et la vendent dans l’espoir de la racheter plus tard à un prix inférieur – puis empocher la différence.

Révolution Reddit

Les utilisateurs de Furious Reddit ont décidé de riposter contre les grands fonds spéculatifs en lançant une frénésie d’achat d’actions GameStop, ce qui a fait grimper le prix.

Soudain, un mouvement est né.

« Je pense que c’est un moment charnière », a déclaré jeudi le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, à CNBC. «Je ne pense pas que nous retournions dans un monde d’avant parce que ces communautés sont un sous-produit de l’Internet connecté. Qu’il s’agisse d’une plateforme ou d’une autre, c’est la nouvelle norme. »

«Nous avons regardé Internet maintenant, au cours des 10, 15 dernières années grâce à l’essor des médias sociaux et de toute cette infrastructure, apporter une révolution ascendante à tant d’industries», a-t-il déclaré. «Nous avons vu cela à travers les médias. Nous avons vu cela dans de nombreux secteurs. Et maintenant, ça passe au financement.

Les babillards électroniques regorgent d’investisseurs de détail qui échangent des rumeurs non fondées, des spéculations téméraires et des propos trash depuis les débuts d’Internet. Mais les médias sociaux ont donné aux actions organisées des investisseurs de détail et des day traders un réel muscle.

Ils se regroupent sur Facebook, Instagram et WhatsApp, des services de messagerie comme Signal et Telegram et des services de collaboration comme Slack pour échanger des conseils. Mais une des principales propulseurs de l’effort viral est Reddit.

Les forums Reddit, appelés subreddits, sont enveloppés d’anonymat et animés par la ferveur populiste. Ils ont évolué pendant l’ère de la roue libre d’Internet où presque tout est permis était l’éthique dominante.

Les attitudes de l’entreprise évoluent avec le temps. Reddit a sévi contre les contenus répréhensibles comme les discours de haine. Et, le mois dernier, lorsque les principales plateformes de médias sociaux ont interdit Trump, Reddit a fermé un sous-reddit où des dizaines de milliers de partisans de Trump se sont rassemblés.

Mais l’activité dans les sous-titres financiers n’avait pas retenu beaucoup d’attention jusqu’à présent. Wall Street Bets est un forum populaire axé sur le trading d’options où les day traders en ligne se regroupent pour augmenter leur pouvoir d’achat. Et c’est là que l’action GameStop est née.

Le cri: «Rassemblez les troupes, mes frères.»

« Rien qu’en regardant les commentaires sur Internet, c’est quelque chose de très personnel pour beaucoup de gens et une chance pour Joe et Jane America, le genre d’acheteurs au détail d’actions, de se plier et de repousser ces fonds spéculatifs », a déclaré Ohanian, qui a démissionné du conseil d’administration de Reddit en juin.

« Je pense vraiment que c’est vraiment le début d’une nouvelle ère pour la façon dont nous allons percevoir les marchés publics et ensuite l’interaction des consommateurs avec eux. »

Tout le monde n’est pas ravi de la rébellion.

«Si vous voulez appeler ce qui s’est passé au Capitole une foule, vous pouvez également appeler ce qui se passe à GameStop une foule, aussi», a déclaré Ken Kamen, président de Mercadien Asset Management à Princeton, NJ.

Les investisseurs de GameStop « jouent avec la dynamite »

Les personnes impliquées dans un grand mouvement, qu’il s’agisse d’acheter des actions ou de susciter une insurrection, ont tendance à être prises dans l’instant et à faire des choses qu’elles ne feraient pas autrement, a déclaré Robert Cialdini, psychologue et expert en science de la persuasion et de l’influence.

« Les gens sont emportés par cela et sont susceptibles de suivre l’exemple de la multitude », a déclaré Cialdini. «Et ce que vous voyez, c’est que la multitude semble acheter ce stock, ce qui implique qu’il vaut quelque chose. Et les gens y adhèrent ensuite.

Tout comme les manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole, de nombreux petits investisseurs achètent des actions GameStop sans s’arrêter pour en considérer les conséquences, a déclaré Kamen.

«Combien de manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole pensaient en fait que le FBI les traquerait et les menacerait de 20 ans de prison?» Demanda Kamen. «Ils allaient juste avec la foule. Tout le monde le faisait.

Les investisseurs de GameStop ont été victimes du même type de réflexion de groupe, a déclaré Kamen, sans considérer ni pleinement comprendre que des profits énormes et faciles peuvent tout aussi rapidement se transformer en une perte financière majeure.

« Qui ne veut pas gagner de l’argent alors que tout le monde en gagne? » il a dit. Mais, «les investisseurs débutants font des erreurs de recrue. À bien des égards, les gens jouent avec la dynamite. Et ils pourraient se faire sauter les doigts.

