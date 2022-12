Révolte des chimpanzés au zoo alors que sept singes s’échappent après avoir “déterminé comment ouvrir les portes et déjouer les policiers”

SEPT singes rusés ont réussi à s’échapper de l’enclos de leur zoo après avoir découvert comment ouvrir des portes et déjouer les policiers.

Trois des singes ont été abattus après s’être échappés de leur enclos au zoo de Furuvik en Suède, un quatrième est mort et trois sont toujours en liberté.

Torsten, qui est né au zoo en 2019, a été désigné comme l’un des chimpanzés morts Crédit : Furuvik Zoo

Linda, qui a été abattue, est née en 1980 au Libéria avant de déménager dans le parc Crédit : Furuvik Zoo

On craint que Santino, qui a planifié des centaines d’attaques de jets de pierres contre les visiteurs du zoo, soit mort Crédit : Furuvik Zoo

Vendredi, les gardiens du zoo ont pu atteindre les trois singes restants et leur ont donné une tasse de chocolat chaud et de la nourriture.

Mais les responsables ont averti : “Jusqu’à ce que ces chimpanzés soient sécurisés dans l’enclos, nous sommes toujours en état d’alerte totale et c’est toujours une situation grave en cours”.

Le parc animalier a confirmé avoir abattu trois de ses sept chimpanzés après qu’ils se soient échappés de leur enclos mercredi.

Deux des singes morts ont été nommés vendredi comme Linda et Torsten, tandis que le troisième n’a pas été identifié et qu’un quatrième n’a pas été confirmé mort.

“Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir ou de confirmer l’identité des chimpanzés qui se trouvent encore dans la maison des chimpanzés, où l’un d’entre eux est décédé”, a déclaré le zoo.

“Mais cela signifie que ces deux chimpanzés sont malheureusement Santino et Manda.

“C’est une immense tristesse que nous ressentons tous en ce moment.

“Ces chimpanzés sont très aimés et ce qui s’est passé est terrible.”

Les animaux ont déclenché une réponse massive de la police après s’être échappés de leur enclos.

Selon le Dagens Nyheter, sept tireurs d’élite ont été appelés, ainsi qu’un grand nombre de flics et plusieurs drones.

Les rapports indiquaient que les singes avaient trouvé comment ouvrir les portes de leur enclos et avaient anticipé les mouvements des flics.

Trois chimpanzés ont été abattus, tandis qu’un quatrième a été blessé.

Le zoo a déclaré aux médias suédois que les animaux devaient être tués car il n’y avait pas assez de tranquillisant pour chacun d’eux.

“Quand un chimpanzé est en liberté dans le parc, il faut donc malheureusement tirer pour le tuer”, précise le zoo.

À l’aide de drones, le zoo a déclaré qu’il pouvait voir trois chimpanzés errer – mais l’un d’entre eux a été repéré allongé sur le sol, craignant d’être mort.

Vendredi matin, les gardiens du zoo ont pu pénétrer à l’intérieur du bâtiment et fournir aux chimpanzés restants “de la chaleur grâce à des radiateurs soufflants, de la nourriture et des boissons chaudes, et évaluer leur état de santé”.

Selon le journal suédois Aftonbladet, le personnel a donné aux trois chimpanzés – Maria-Magdalena, Tjobbe et Selma – une tasse de chocolat chaud et de la nourriture.

“Nous leur donnerons de la chaleur avec des ventilateurs, nous leur donnerons de la nourriture et des boissons chaudes”, a déclaré la porte-parole du zoo, Annika Troselius.

“Ils aiment le chocolat chaud, alors ils vont l’avoir.”

Mais les responsables ont déclaré que le singe blessé n’avait pas reçu de soins médicaux car personne ne pouvait entrer en toute sécurité à l’intérieur du bâtiment.

“Malheureusement, nous avons pu voir que le chimpanzé qui se couchait avant le fait toujours”, a déclaré le zoo.

“Jusqu’à présent, nous ne nous rapprochons pas suffisamment pour que les vétérinaires évaluent les dégâts, mais qu’un chimpanzé reste allongé aussi longtemps n’est pas bon signe.”

Torsten est née au zoo en 2019 en janvier, tandis que Linda est née en 1980 au Libéria avant d’être transférée au parc.

La gardienne de zoo Ing-Marie Persson a déclaré que Linda était un chimpanzé fantastique qui “a adopté d’autres enfants”.

Santino, né en 1978, est au parc depuis l’âge de quatre ans.

Santino a tristement planifié des centaines d’attaques de jets de pierres contre les visiteurs du zoo en 2009.

Les gardiens du zoo avaient remarqué qu’il était occupé à stocker des munitions – à ramasser des pierres et à transformer des morceaux de béton en disques.

Il n’a fait les tas de pierres que sur la partie de son île faisant face à la foule.

Le zoo a déclaré qu’il assume “l’entière responsabilité de la situation tragique”.

“Nous ne savons actuellement pas exactement comment cela s’est passé lorsque les chimpanzés sont sortis, mais nous prenons l’incident très au sérieux et mènerons une enquête approfondie et prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’une telle chose ne puisse plus se reproduire”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit d’une situation extrêmement tragique pour toutes les personnes impliquées, à la fois les animaux et les humains.

“Nos pensées vont à tous les employés, à nos animaux et à tous ceux qui s’occupent de nos animaux. Le chagrin est extrêmement lourd.”

Alors que les animaux sont toujours en liberté, le zoo a été maintenu en détention et fermé aux visiteurs.

L’évasion des chimpanzés fait suite à plusieurs autres évasions très médiatisées en Suède.

Fin octobre, un cobra royal s’est glissé hors du musée en plein air de Stockholm et du parc animalier Skansen et a disparu pendant environ une semaine jusqu’à ce qu’il revienne de lui-même.

Un mois plus tard, deux hiboux lapons se sont échappés de la volière du même zoo mais sont revenus depuis.