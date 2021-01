Les rédacteurs en chef et les chefs de section de Radio Free Europe / Radio Liberty ont envoyé une lettre au Congrès affirmant que leur chef d’agence menaçait leur autonomie journalistique et leur excellente réputation, deux concepts au mieux douteux.

Les actions de Michael Pack, chef de l’Agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM), sont «Destiné à révoquer l’autonomie financière de RFE / RL» et « Intégrer » ses personnes nommées au conseil d’administration du service pendant deux ans, dans un «Départ sans précédent» de sa tradition de travailler avec des administrations changeantes, indique la lettre datée de mercredi, qui a été divulguée à CNBC et rendue publique jeudi.

Actions du pack «Compromettra la liberté de toute influence politique qui depuis sept décennies a caractérisé [RFE/RL] en tant qu’organisme de presse de substitution indépendant pour les pays sans presse libre, « ajoute la lettre, signée par la rédactrice en chef Daisy Sindelar, six autres cadres et 21 chefs de services linguistiques différents.

Remarque, @RFERLLe comité de rédaction du Conseil ne s’oppose pas à ce qu’il soit contrôlé par le gouvernement (le @USAGMgov la charte l’oblige à s’aligner sur les objectifs de politique étrangère des États-Unis), ils sont contrariés par les tentatives d’un parti politique américain pour arracher le contrôle de l’organisation médiatique d’État. https://t.co/8ljF9qHYzQ – Bryan MacDonald (à 27khv) 31 décembre 2020

Il s’agit de la dernière d’une longue série d’attaques contre Pack, un candidat du président américain Donald Trump qui n’a été confirmé au poste par le Sénat qu’en juin, après plus d’un an de retards. Pack a été immédiatement dénoncé par la base de l’USAGM pour avoir prétendument tenté de doter l’agence de «Loyalistes de Trump» et détruisez le « pare-feu » les protégeant de l’ingérence politique.

Alors que la lettre RFE / RL accusait Pack de vouloir « Sécuriser une retenue » le service pour «Un seul parti politique américain», il a insisté sur le fait que Pack devait se soumettre à la manière de faire les choses par la bureaucratie de carrière et attendre d’être renvoyé une fois que le démocrate Joe Biden prend le relais en janvier. La lettre a été copiée à Richard Stengel, un ancien chef de la propagande américaine qui fait maintenant partie de l’équipe de transition de Biden.

Aussi sur rt.com Les médias libéraux ont alarmé la branche de propagande américaine Voice of America pourrait « devenir de la propagande » (du mauvais type) sous la direction du PDG nommé par Trump

Parmi leurs reproches, la direction de RFE / RL cite la nomination de Ted Lipien, le qualifiant de « Candidat non testé, non approuvé avec une histoire d’écriture souvent unilatérale»Sur leur point de vente et d’autres.

Lipien a travaillé pour Voice of America (VOA) de 1973 à 2006, prenant sa retraite en tant que directeur associé par intérim de la programmation centrale. Il était chargé d’alerter Pack en août sur le fait que la page LiveJournal de VOA avait été piratée en 2012 et utilisée pour publier « Propagande anti-américaine, violence et pornographie » pendant huit ans, sans que personne ne s’en aperçoive.

Il a appelé le scandale « Une histoire de crise de gestion et de sécurité du gouvernement américain sans précédent » et un exemple de «Comment mal géré et complaisant» le personnel de l’USAGM était devenu.

Aussi sur rt.com « MELTDOWN sans précédent »: Voice of America n’a pas remarqué la prise de contrôle par un « hacker » de sa page de blog, révèle un ancien dirigeant

Pack a répondu à la lettre en disant que c’était « Rempli d’inexactitudes,»Selon la citation en un paragraphe publiée par CNBC. «Au contraire, toutes les mesures que j’ai prises sont basées sur ma responsabilité et mon engagement mandatés par le Congrès à remplir la mission de l’USAGM», il ajouta.

Comme le note la page d’accueil de l’USAGM, cette mission est de «Informer, engager et connecter les gens du monde entier en faveur de la liberté et de la démocratie» conformément à «Grands objectifs de politique étrangère des États-Unis.»

La lettre de leadership RFE / RL décrit le service comme un «Institution historique» avec une réputation de «70 ans à rendre compte de l’actualité objectivement et sans influence politique.» Cette réputation, disent-ils, «Est la dernière ligne de défense dans une bataille très réelle entre l’autocratie répressive et la démocratie humaniste que notre mission est de défendre.»

Aussi sur rt.com L’ex-candidat présidentiel russe Sobtchak s’en prend à des « officiers de la CIA » qui dirigent le média d’État américain RFE / RL après le licenciement d’un journaliste

Cependant, les événements récents en Russie suggèrent que la dame proteste trop et que la réputation de RFE / RL n’est peut-être pas aussi brillante que Sindelar et ses confédérés le prétendent. Plus tôt ce mois-ci, la politicienne libérale et critique du Kremlin Ksenia Sobtchak a dénoncé la «Anciens anciens officiers de la CIA» qui dirigent RFE / RL et son service en langue russe Current Time, pour avoir limogé Timur Olevsky.

Le journaliste russe a été licencié après avoir osé élever la famille du militant de l’opposition Alexey Navalny, que les médias occidentaux ont surnommé le «Chef de l’opposition russe» et plus récemment élevé au quasi-martyre à cause de sa prétendue «Empoisonnement au novichok.»

Sobtchak a accusé le média géré par le gouvernement américain de «Renvoyer leur journaliste le plus célèbre pour avoir critiqué Navalny», et ainsi «Jeter un os à la propagande la plus stupide.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!