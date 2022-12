REVOLT publie REVOLT x Michelle Obama : la conversation intergénérationnelle

Cette semaine, REVOLT a annoncé qu’il diffuserait une émission spéciale originale : REVOLT x Michelle Obama : la conversation intergénérationnelle.

L’émission spéciale de 2 heures a été enregistrée dans les REVOLT STUDIOS ultramodernes au siège d’Atlanta et présente une discussion intime entre l’ancienne Première Dame et un panel influent de femmes de couleur puissantes, y compris les artistes primés aux Grammy Awards HER et Kelly Rowland, la top-modèle-activiste Winnie Harlow, la femme d’affaires Tina Knowles-Lawson, et animée par l’animatrice de radio Angie Martinez.

“Lorsque nous partageons nos histoires et que nous nous ouvrons, non seulement nous établissons des liens avec d’autres personnes, mais nous faisons ressortir le meilleur de nous-mêmes”, a déclaré l’ancienne Première Dame Michelle Obama. “C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus ravie de rejoindre REVOLT et ce groupe extraordinaire pour parler de ce que signifie être une femme de couleur en Amérique.”

REVOLT x Michelle Obama: The Cross Generational Conversation fait suite au nouveau livre d’Obama, The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, dans lequel elle propose aux lecteurs des réflexions approfondies sur le changement, les défis et le pouvoir. Pour les femmes – en particulier les femmes de couleur – ce livre institue un nouveau cadre de pensée et des conseils pour faire entendre leur voix dans un monde qui peut souvent préférer leur silence.

«Nous sommes honorés et ravis de nous associer à Michelle Obama pour produire une émission spéciale aussi puissante qui présente un panel de brillantes femmes noires et brunes s’exprimant franchement sur des sujets importants qui vous feront rire, pleurer, vous sentir inspiré et ouvrir votre esprit à de nouvelles façons de penser qui peut transformer votre vie », Detavio Samuels, PDG de REVOLT actions. “De la constitution d’un groupe dynamique de femmes intergénérationnelles devant la caméra à des équipes dirigées par des femmes qui dirigent le projet derrière la caméra, ce programme reflète notre mission d’autonomiser les femmes noires à tous les niveaux et de fournir une plate-forme pour raconter leurs histoires de manière authentique. et sans vergogne.

Vous pouvez voir REVOLT x Michelle Obama : la conversation intergénérationnelle sur la RÉVOLTE site Internet, Youtube chaîne, ou la RÉVOLTE application.