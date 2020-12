Cette année a été douce-amère pour le consommateur de culture sous lock-out. Certaines façons de vivre l’art (lire, regarder la télévision, écouter des podcasts) se sont senties plus nécessaires que jamais, tandis que l’absence ou la dégradation des autres (aller au cinéma, au théâtre, ou à un spectacle musical en direct) laissait un vide angoissant . La pandémie et les crises ultérieures de justice raciale et de démocratie se sont répandues dans tout cela, posant de nouvelles questions sur le sens et le mérite qui persisteront longtemps après la disparition du virus. Rares sont ceux qui ont décrit ces changements avec plus d’adresse et de bonne humeur que Stephen Metcalf, Julia Turner et Dana Stevens, critiques et co-animateurs du podcast Slate de longue date.Culture Gabfest. » Comme il l’a fait depuis sa création en 2008, l’émission a livré un mélange hebdomadaire (ou, pendant trois mois cet été, toutes les deux semaines) d’analyse culturelle intelligente et de répartition étincelante – la preuve que même une fois dans un siècle la calamité pourrait être comptée si elle n’est pas surmontée. Si vous avez déjà écouté un podcast de conversation sur la culture populaire, vous connaissez probablement le « Gabfest ». L’une des premières émissions du genre, son format – dans lequel les animateurs disséquent collectivement trois sujets zeitgeist-y puis font chacun une recommandation personnelle – a aidé à définir un genre. Récemment, j’ai parlé par chat vidéo avec Metcalf, Turner et Stevens de l’adaptation avec le temps sur les plus de 650 épisodes du podcast, des critiques en tant que travailleurs inutiles et de ce que l’art fait en cas de crise. Ce sont des extraits édités de notre conversation.

Comment vos habitudes de consommation ont-elles évolué cette année? Avez-vous habituellement des routines pour parcourir tout le matériel que vous devez digérer dans une semaine donnée? STEPHEN METCALF Nous existons en quelque sorte à l’extrémité d’un pipeline qui a un flux très ritualisé de contenu provenant des principaux conglomérats de divertissement – un grand film de la semaine, par exemple. Une fois ce flux perturbé, nous avons été libérés dans notre format. Nous avons commencé à faire des films que nous appelions des «montres de confort» – quelque chose de l’histoire que nous pensions être soit approprié à la pandémie, soit un antidote à celle-ci. JULIA TURNER C’était amusant de parler de vieux films et de ne pas avoir le sentiment que l’industrie culturelle nous servait 10 choses différentes dont nous devrions parler chaque semaine. Comme je n’avais jamais vu «Twister», la montre de cinéma préférée de Dana à la télévision par câble. Et nous avons en quelque sorte tout regardé, de «In a Lonely Place» à… METCALF «Paddington 2.» TOURNEUR Je pense qu’une chose qui nous caractérise en tant qu’émission culturelle est que nous aimons essayer d’apporter un certain sens de balayage historique ou de cadrage académique à la façon dont nous pensons à la culture. C’était donc amusant de revenir en arrière et de regarder ces autres objets plus anciens et de se demander ce que cela signifiait? Et qu’est-ce que cela signifie que nous voulons regarder ça maintenant? Dana n’arrêtait pas de nous faire regarder du contenu de type malade, tourment. DANA STEVENS Tous mes films de réconfort impliquaient une sorte de mort de masse ou quelque chose comme ça. Dans quelle mesure vous engagez-vous juste pour vous-même par rapport à ce qui est pour le podcast?

STEVENS Faire beaucoup de ces choses nous donne l’impression d’être des devoirs, même si cela peut être intéressant ou amusant. Depuis que nous sommes coincés à la maison, je me sens moins enclin à vouloir mettre quelque chose de nouveau dans ma tête, car je ne suis jamais à court de choses à regarder. D’une certaine manière, je redoute quand quelqu’un vient me dire: «Vous devez découvrir cette grande série suédoise de Vimeo!» Quelqu’un vient de me le recommander. Et ça avait l’air incroyable. Mais une partie de moi a pensé, c’est ce que je vais faire de mon temps libre? Davantage de sens, de mots et de pensées dans mon cerveau plutôt que d’essayer de laisser ce qui est déjà là se développer? TOURNEUR Je veux dire, c’est un tel privilège d’avoir un travail où littéralement tout ce que je fais culturellement compte comme du travail. [In addition to co-hosting the “Gabfest,” Turner is a deputy managing editor for The Los Angeles Times.] Mais je réserve des coins de mon cerveau à la consommation culturelle qui est plus difficile à transformer en travail. Nous ne faisons pas beaucoup de livres sur la série, car c’est beaucoup à demander aux auditeurs, mais je me suis penché soit sur des mystères de thrillers de haut niveau, soit sur de la littérature avec des éléments d’intrigue forts, parce que je veux juste être entraîné dans un autre monde. METCALF Je suis un peu le contraire de Julia. TOURNEUR C’est tout notre shtick. METCALF Je suis un humain, c’est un robot. TOURNEUR J’adore les gens, c’est un snob. METCALF Non, mais je suis un cinglé formidable. Et je suis toujours en danger de tourner complètement hors de l’axe de la vie contemporaine. Donc, faire ce podcast m’a ancré dans ce que tout le monde regarde et parle d’une manière dont je suis extrêmement reconnaissant. Parce que ce que je fais maintenant pendant mon temps libre, c’est ce que je ferais de tout mon temps si je ne faisais pas le podcast, qui est lu essai après essai sur la nature et l’état du néolibéralisme. En ce moment je lis Habermas 1980 conférences sur la nature de la modernité. Cela vous a-t-il déjà semblé étrange ou grossier de passer votre temps à lutter contre l’art, ou de demander à d’autres personnes de faire de même, au milieu de tant de crises sociétales qui se chevauchent? Vous êtes-vous déjà senti inutile? TOURNEUR Je pense que nous nous sentons profondément inessentiels la plupart du temps, donc je ne sais pas si c’était un changement. Un podcast est une écoute fondamentalement facultative pour les personnes qui le trouvent utile. Pour moi, l’une des choses les plus frappantes de cette année, c’était simplement que c’était en quelque sorte le premier événement panhumain. Le premier événement mondial où tout le monde était secoué par le même problème en même temps et nous avons eu une communication instantanée. Dans la mesure où l’art est fondamentalement une question de compte avec l’être, et la question de savoir ce que signifie être humain, cela me paraissait urgent. C’était aussi pertinent que jamais.

METCALF Je suis complètement d’accord. Et j’ajouterais simplement que, depuis le début, le concept animant notre émission était la politique comme culture, la culture comme politique; que dans la vie américaine moderne en particulier, il n’y a pas de distinction entre l’un ou l’autre. Alors oui, nous sommes totalement inutiles, et pourtant la culture elle-même et la façon dont vous appréhendez la culture ne sont pas en quelque sorte triviales. C’est ainsi que les Américains ordonnent leur sens de la réalité commune. Cela vient autant de Kim Kardashian que de Joe Biden. Quel est votre appétit pour l’art à propos de la pandémie ou de 2020? Existe-t-il un standard pour ce genre de chose? Parce qu’il y en aura beaucoup. STEVENS Je n’attends pas avec impatience ces reconstitutions sombres de style «Game Change» d’événements politiques récents. Je ne veux pas voir une sorte de tic-tac dans les coulisses de la raison pour laquelle Fauci a été évincé du cercle restreint des intervenants sur la pandémie. C’est déjà assez mauvais de savoir que cela se passe maintenant. Peu m’importe qui met des prothèses pour ressembler à Steven Mnuchin ou quelque chose comme ça. Tout ce genre est tellement vieux et fatigué. TOURNEUR Je pense que j’en ai probablement plus envie que Dana. Parce que si vous pensez à l’ensemble d’art qui a été fait sur la crise financière, et à un tas de films dont nous avons fini par parler, de «Margin Call» à «The Big Short», les gens feront des reconstitutions idiotes, et ils fera de gros trucs fantaisistes à Hollywood, et il y aura aussi des petites tranches indé intelligentes. Je suis sûr que certaines d’entre elles seront fascinantes et profondes. Nous sommes tous en train de traverser quelque chose de sauvage et d’incompréhensible, et l’art a un rôle si important à jouer, je pense, pour nous aider à traiter cela. Nous ne savons pas encore quel jeune artiste y trouvera quelque chose. Quelles légendes et quels lions proposeront quelque chose de nouveau et fascinant à dire. Mais je ne pense pas que tout doit être Meryl Streep comme Anthony Fauci, ou Julianne Moore est Sarah Palin. L’année où vous avez commencé, 2008, est essentiellement la préhistoire des podcasts. Quels sont les changements les plus importants que vous ayez constatés dans l’industrie ou la communauté au cours de cette période?