C’est la saison des joies, et ici, chez Tech Advisor, nous faisons équipe avec nos collègues de PC-Welt pour offrir aux lecteurs des friandises de Noël supplémentaires.

Le premier d’une série de cadeaux que nous proposerons au cours des prochaines semaines est une licence entièrement gratuite pour Revo Uninstaller Pro 3, qui coûte normalement 24,95 $ (environ 18,72 £).

Il y a un hic – vous devez le télécharger aujourd’hui . Cette offre est valable pour une seule journée et se termine le mercredi 2 décembre à 23h59.

Télécharger Revo Uninstaller Pro 3

Pourquoi installer Revo Uninstaller Pro 3?

Une cause courante d’un PC lent est un lecteur de stockage qui est enlisé avec des fichiers inutiles – et, si vous avez remarqué que Windows ralentit, il est peut-être temps de faire quelques travaux de ménage.

Même si vous avez la bonne habitude de désinstaller les programmes que vous n’utilisez plus, le programme de désinstallation de Windows ne fait pas toujours un travail très approfondi pour supprimer toutes les traces d’un programme. Parfois, il peut laisser des fichiers associés à des mises à jour, des entrées de registre ou d’autres éléments, et ceux-ci contribuent tous à l’encombrement.

Avec son option de désinstallation rapide en un clic, la désinstallation d’un programme, d’une barre d’outils ou d’une extension de navigateur à l’aide de Revo Uninstaller Pro 3 est beaucoup plus rapide. Parce qu’il garde une trace de toutes les installations, Revo est également plus complet. Il peut même supprimer les programmes tenaces que Windows ne peut pas et analyser votre système à la recherche de traces laissées par des logiciels précédemment désinstallés.

Comment profiter de cette offre gratuite

Télécharger Revo Uninstaller Pro 3 Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour commencer l’installation Acceptez les termes et conditions, puis suivez les instructions pour terminer l’installation Lancez Revo Uninstaller Pro 3 et cliquez sur S’inscrire Enregistrez-vous pour obtenir votre clé de licence Revo gratuite Entrez un nom d’utilisateur et votre clé de licence

Veuillez noter que cette offre est limitée à la version 3 du logiciel et que la mise à jour vers la version 4 entraînera des frais.

