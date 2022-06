Revivre une histoire douloureuse – The New York Times

Finalement, la police du Capitole a repris l’évacuation. Je ne sais toujours pas pourquoi – je pense qu’ils pensaient qu’ils avaient arrêté suffisamment d’émeutiers pour que les législateurs partent en toute sécurité – mais tout d’un coup, les gens devant moi ont recommencé à bouger, grimpant sur des chaises et des rampes, alors j’ai fait de même .

Nous avons finalement pu quitter la chambre et, comme nous l’avons fait, nous avons fusionné en une seule ligne d’évacuation avec les législateurs en face de nous.

Il doit être difficile de regarder des vidéos et d’entendre des témoignages qui font remonter les souvenirs de l’attentat.

Les audiences ramènent de nombreuses personnes à la crudité de la journée. Les gens ont trouvé des mécanismes d’adaptation – ils ont parlé à des thérapeutes, ils ont consulté d’autres personnes. Les législateurs du groupe Gallery restent en contact. Un groupe de soutien informel de Capitol Hill commencé à se rencontrer plus fréquemment. Des gens m’ont demandé comment j’allais et j’en ai contacté quelques autres. Ce ne sont pas les audiences les plus faciles à couvrir, mais ensuite vous compartimentez et faites votre travail.

Vous et vos collègues avez écrit sur la façon dont l’attaque a provoqué une augmentation des menaces contre les législateurs, a conduit certains membres du Congrès à démissionner et poussé d’autres à faire pression pour un syndicat. Comment cela a-t-il amené ces grands changements ?

Capitol Hill n’a jamais été un endroit facile où travailler. C’est imprévisible. Les heures sont longues. La charge de travail est intense. Lorsque vous superposez la pandémie, la course folle pour faire adopter la législation et tout ce qui s’est passé le 6, ils mettent tous les emplois en perspective pour les législateurs et leurs assistants. Pour eux, il y a maintenant des questions comme, voulez-vous rester à Capitol Hill où vous avez vécu cette expérience traumatisante ? Pouvez-vous travailler avec les républicains du Congrès qui ont minimisé ce qui s’est passé ce jour-là ?

Les membres du personnel du Congrès font fonctionner Capitol Hill. Quand quelqu’un décroche un téléphone pour menacer un législateur, la personne à l’autre bout n’est pas le législateur. C’est un membre du personnel, probablement un subalterne, assis au téléphone, écoutant les menaces et les signalant à la police. Cela ne fait pas partie du travail pour lequel vous vous inscrivez. La syndicalisation a été battue pendant un certain temps, mais le 6 janvier a contribué à la faire passer au premier plan. Les gens y sont plus ouverts.