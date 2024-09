Revivre le saut de Golden Tate dans le groupe de l’État du Michigan 15 ans plus tard

Golden Tate a passé plus d’une décennie en tant que receveur dans la NFL. Il a remporté un Super Bowl. Il a participé à un Pro Bowl. Il a réussi un touchdown gagnant lors des séries éliminatoires.

Malgré tout ce qu’il a fait sur un terrain de football, c’est une décision impromptue prise en tant que joueur de Notre Dame il y a 15 ans, ce jour-là, qui pourrait se démarquer des autres.

« C’est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier », a-t-il déclaré.

Internet ne le laissera pas faire.

« Cela revient chaque année », a déclaré Tate. « C’est l’un des événements les plus marquants de tous les temps, et je n’avais aucune idée que cela allait arriver. »

Tate fait bien sûr référence à une réception spectaculaire dans la zone d’en-but qui a permis à Notre Dame de prendre l’avantage au quatrième quart-temps à domicile contre Michigan State le 29 septembre 2009. Mais ce n’est pas exactement le score qui a été immortalisé dans l’histoire du football universitaire. Après avoir effectué la réception, Tate a sauté – les bras tendus comme pour faire signe de marquer un touchdown – la tête la première dans la fanfare des Spartans dans ce qui ne peut être considéré que comme l’une des célébrations spontanées les plus emblématiques de tous les temps.

Est-ce que j’ai fait ça ??? (voix de Steve Urkle) 🤓😂 https://t.co/f15zHYfCr5 — Golden Tate (@ShowtimeTate) 1er juillet 2020

Lors de la dernière saison de Charlie Weis en tant qu’entraîneur irlandais, Notre Dame avait subi une défaite décevante contre Michigan la semaine précédente. Michigan State avait également perdu la semaine précédente, contre Central Michigan, et était dirigé par un quarterback de deuxième année en chemise rouge nommé Kirk Cousins, dont la seule victoire en tant que titulaire avait eu lieu deux semaines plus tôt contre FCS Montana State.

Pour Weis, une défaite face à cette équipe de Michigan State aurait été un péché irréparable. Tout cela a ajouté à la gravité du moment lorsque le quarterback Jimmy Clausen s’est replié pour passer, menant 29-26 avec un peu plus de cinq minutes à jouer.

Après plus de 65 mètres dans les airs, le ballon est tombé parfaitement dans les mains tendues de Tate et Tate peut revivre le reste comme si cela s’était passé au ralenti.

« Je n’avais même pas réalisé que le bracelet était là », a-t-il déclaré. « J’ai réussi à l’attraper, à mettre mes pieds dedans et mon horloge biologique m’a alors indiqué que je devais m’approcher assez près de la fin de la zone d’en-but. »

Une analyse minutieuse des images montre que Tate a fait environ trois pas avant de se retrouver face au mur de membres du groupe. L’impact était inévitable.

« Je ne me souviens pas de ce que jouait la petite fille – je ne sais pas si elle avait un petit trombone ou une flûte ou une clarinette ou quelque chose comme ça – je vois cette petite fille juste dans ma ligne et je sais que je ne pourrais pas m’arrêter, alors je vais la détruire. [if I kept going] », a déclaré Tate. « Et j’ai mis un équipement complet. Alors, rapidement, je me suis dit : « OK, si je saute et atterris sur chacun d’eux, tout le monde gagne ». Je ne veux pas complètement percuter cette petite fille qui est dans le groupe.

« Ils m’attrapent et tout le monde est gagnant. Et j’avais probablement l’air vraiment cool en le faisant. »

Sauf que le plan de Tate comportait un défaut non diagnostiqué.

« Je ne savais pas que cette fanfare était partie si vite et que tout ce qui restait pour atterrir était ces chaises en plastique », a-t-il déclaré.

L’adrénaline a atténué toute douleur physique, laissant Tate davantage préoccupé par l’image qu’il aurait pu donner à un public de télévision national.

« Je passe de « ça va être cool » à « j’ai probablement l’air d’un idiot ». J’allais sauter dans le groupe et je viens d’atterrir sur un tas de chaises », a déclaré Tate.

D’une manière ou d’une autre, tout cela s’est produit en moins de quatre secondes.

« Ils auraient probablement pu me frapper avec leurs instruments », a déclaré Tate. « Quelqu’un aurait pu me verser une bière dessus et je ne l’aurais jamais remarqué, car j’étais tellement absorbé par le jeu et j’avais une vision tunnel. Je ne l’aurais jamais su. »

Weis n’a pas vu le saut au moment où il s’est produit, mais il a ensuite émis une critique.

« Ce n’était pas le bon groupe », a déclaré Weis.

Tate ne se souvient pas pourquoi le groupe était si près du terrain en premier lieu, mais la réponse était prévisible pour le football universitaire.

« Les fans et les anciens élèves de Michigan State ont envoyé à Notre Dame de nombreux e-mails pour exprimer leur désapprobation à l’idée que je rejoigne leur groupe », a déclaré Tate. « Ce que j’ai trouvé plutôt hilarant. »

Les conversations archivées sur les forums ont conservé la réaction excessive des fans adverses, dont certains ont décrit le moment comme une sorte de référendum global sur Tate et Notre Dame :

« Ce serait une chose de tomber sur son propre groupe, mais ce que G. Tate a fait n’avait aucune classe. »

« Cela m’a semblé quelque peu intentionnel. J’espère [MSU coach Mark] Dantonio fait tout un scandale à ce sujet.

« Plus je vois ND cette saison, moins je les respecte, eux et Weis. »

Le touchdown a été le but gagnant du match, et la plus grande conversation après le match a davantage porté sur l’effet que le résultat avait sur la sécurité de l’emploi de Weis.

« C’est une grande victoire pour Notre Dame, ce n’est pas une grande victoire pour Charlie Weis », a déclaré Weis après le match.

Ce fut la première d’une série de trois victoires consécutives qui a permis aux Irlandais de remonter dans le Top 25 de l’AP avant de s’effondrer en fin de saison. Weis a finalement été congédié deux jours après la fin de la saison et remplacé par Brian Kelly.

Quinze ans plus tard, le saut de Tate est apprécié pour le moment divertissant qu’il a été, et il occupe une place particulière dans la tradition irlandaise. Il a été visionné des centaines de milliers de fois sur YouTube, et il continue d’être évoqué sur les plateformes en ligne. Il y a quelques années, il a même été commémoré dans une fête pour enfants de Notre-Dame livre de coloriage créé pour aider les fans de Notre Dame à passer le temps pendant l’école à distance.

« Faire partie de l’histoire d’une université aussi prestigieuse et traditionnelle est quelque chose de vraiment spécial », a déclaré Tate. « Ce fut un honneur pour moi de représenter l’université pendant les années où j’y étais et maintenant de faire partie des livres d’histoire. Pas seulement pour mes célébrations, je suppose, mais aussi pour ma pièce de théâtre.

« Maintenant que je pense à ces histoires ou que je les raconte, elles me semblent bien meilleures qu’elles ne l’étaient à l’époque, car je suppose que c’était ma vie. Et maintenant, je me dis : « Mec, c’était vraiment cool. » »