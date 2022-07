Revivre le parcours historique du CWG en Inde avant Birmingham 2022

Les Jeux du Commonwealth 2022 se tiendront à Birmingham du 28 juillet et se poursuivront jusqu’au 8 août. Le méga événement multisports accueillera des athlètes du Commonwealth des Nations. L’événement quadriennal qui a débuté en 1930 s’appelait les “Jeux de l’Empire britannique” jusqu’en 1934.

L’Inde a fait ses débuts dans la deuxième édition de la compétition en 1934 et y a participé régulièrement sauf en 1930, 1950, 1962 et 1986. Le décompte actuel des médailles CWG de l’Inde se compose de 181 médailles d’or, 173 d’argent et 149 de bronze. Le lutteur Rashid Anwar a été le premier Indien à remporter une médaille aux Jeux du Commonwealth en remportant une médaille de bronze dans la lutte libre masculine de 74 kg.

Cependant, les premières éditions n’ont pas été fructueuses pour le pays car les médailles étaient rares jusqu’en 1958, lorsque les choses ont commencé à s’améliorer.

Le légendaire sprinteur indien Milkha Singh est devenu le premier athlète à remporter une médaille d’or pour la nation aux Jeux du Commonwealth, décrochant la première place de l’épreuve masculine de 440 verges à Cardiff en 1958. Dans la même édition, l’Inde a remporté une autre médaille d’or en poids lourd. le lutteur Lila Ram a été couronné champion de la catégorie 100 kg nage libre hommes.

La croissance de la lutte indienne dans les années 1970 et 1980 a contribué de manière significative à l’amélioration de la fortune du pays aux Jeux du Commonwealth. Sur les 503 médailles du pays obtenues jusqu’à présent, 102 médailles provenaient de la lutte. De Mukhtiar Singh à Sushil Kumar, la liste des lutteurs indiens à briller au CWG est assez longue.

Après les lutteurs, les haltérophiles indiens sont arrivés et ont remporté de nombreux prix pour le pays, Raghavan Chandrasekaran se révélant être le meilleur de la récolte. L’olympienne a remporté deux médailles d’or au CWG 1990 et a enchaîné avec trois médailles d’argent à l’édition 1994 au Canada.

Au cours des dernières années, les tireurs sont devenus les stars de l’Inde et ont amassé le plus grand nombre de médailles pour la nation aux Jeux. Avec 15 médailles dont neuf d’or, quatre d’argent et deux de bronze, le tireur au pistolet Jaspal Rana a été l’athlète le plus titré de l’Inde aux Jeux du Commonwealth. Le tireur d’élite a régné sur le circuit de tir à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Les tireurs indiens ont joué un rôle déterminant dans la meilleure performance de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2010, organisés par New Delhi. L’Inde a remporté un énorme total de 101 médailles, dont 39 médailles d’or, 26 médailles d’argent et 36 médailles de bronze. L’Inde a marqué son tout premier podium avec une deuxième place au classement des médailles.

L’Inde a toujours été parmi les cinq premiers pays du tableau des médailles depuis les années 2000 et est maintenant une force avec laquelle il faut compter aux Jeux du Commonwealth. Le contingent indien a un line-up étoilé avec Neeraj Chopra, Hima Das et Mirabai Chanu pour n’en nommer que quelques-uns. Les athlètes chercheront à étendre leur écusson violet et à décrocher des médailles à Birmingham 2022.

