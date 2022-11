Revivre la Coupe du Monde de Rugby 2014 : Comment les Roses Rouges ont mis fin à 20 ans de chagrin d’amour | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre a finalement remporté son deuxième titre de Coupe du monde de rugby en 2014 et huit ans plus tard, de nombreux visages familiers seront à nouveau à la recherche de la gloire.

Cela fait huit ans que les Red Roses n’ont pas goûté à la gloire de la Coupe du monde de rugby, mais une histoire similaire à 2014 pourrait être écrite samedi alors que l’Angleterre cherche à soulever à nouveau le trophée.

L’histoire était facile à suivre lorsque l’Angleterre s’est qualifiée pour la finale en 2014 : après une défaite déchirante de 13-10 contre la Nouvelle-Zélande à domicile quatre ans plus tôt, les Red Roses avaient un point à prouver lorsqu’elles se sont heurtées à Canada à Paris au Stade Français.

Avec tant de choses en jeu et tant de nerfs en émoi, il s’agissait du travail de certains artistes vedettes, ainsi que du désir de tous sur ce terrain, d’assurer la victoire 21-9 et de ramener le trophée à la maison.

La tension a commencé à disparaître alors que l’Angleterre célébrait l’essai crucial de Scarratt

Certains visages similaires de 2014 subsistent. La jeune lumière brillante d’Emily Scarratt MBE est maintenant une tête expérimentée sur le terrain, tandis que Marlie Packer est une autre qui espère décrocher une deuxième médaille de vainqueur de la Coupe du monde.

L’Angleterre entre à nouveau dans une finale de Coupe du monde après avoir perdu la précédente contre les Black Ferns et ce chagrin d’amour est combiné avec un nouveau désir de mettre fin à une sécheresse de la Coupe du monde de rugby. Samedi prochain, les Red Roses n’auront peut-être plus à se remémorer 2014.

Mais, pour l’instant, nous examinons comment l’Angleterre l’a ramené à la maison et a mis fin à une attente de 20 ans…

Le spectacle Scarratt

La marche de Scarratt était trop difficile à gérer pour la ligne défensive canadienne

Avant que Scarratt ne soit le nom familier de l’équipe d’Angleterre, elle était le jeune talent passionnant qui le déchirait sur la scène internationale et en 2014, sa qualité de star a vraiment brillé.

Après avoir fourni la botte tout l’après-midi, une performance inspirée du Canada en seconde période a vu l’Angleterre mener par un essai de 14-9, l’ampleur de l’occasion commençant à atteindre même les têtes les plus expérimentées sur ce terrain.

Cependant, avec seulement sept minutes restantes et deux points séparant les équipes, Scarratt a alimenté le milieu et a trouvé l’écart, dépassant deux défenseurs pour sprinter à la maison et sceller la victoire de son équipe.

Ses 16 points de cet après-midi ont non seulement prouvé la différence pour son équipe, mais l’ont cimentée aussi fermement sur la voie pour devenir la grande qu’elle est aujourd’hui.

La classe d’Alphonse

Bien que Scarratt soit désormais fermement l’une des grandes du football féminin, en 2014, une autre grande était sur place pour poser la plateforme : Maggie Alphonsi.

Après avoir goûté tant de chagrins lors de ses 70 apparitions internationales, Alphonsi n’allait rien laisser se mettre en travers de son chemin, devenant un objet inébranlable dans la ligne défensive et dominant le ruck pendant la majeure partie du match.

Non seulement elle était dominante en défense, mais elle avait aussi la main en attaque, fournissant le déchargement qui a envoyé Danielle Waterman pour le premier essai du match.

La manière dont Alphonsi a donné l’exemple et poussé les normes de la physicalité a ouvert la voie à d’autres.

Après la victoire finale de l’Angleterre, elle a déclaré qu’elle pouvait être “vraiment heureuse” et s’est éloignée du match à XV après avoir finalement atteint l’ultime.

Pur soulagement

Au coup de sifflet à plein temps, il y a eu des larmes, il y a eu de la joie, mais surtout, il y a eu du soulagement.

L’Angleterre a ramené ses célébrations à Twickenham

Les Red Roses l’avaient finalement fait et alors que l’équipe se précipitait sur le terrain, la douleur de 2010 et des 16 années précédentes avait instantanément disparu – l’Angleterre était désormais au sommet du monde.

Tout au long du match, il était clair qu’il n’y avait qu’un seul objectif en tête et c’était d’obtenir la victoire, peu importe comment, et quand ils l’ont finalement obtenu, ils allaient le célébrer.

“Ce groupe de filles et de personnel mérite tout ce que nous avons aujourd’hui”, a déclaré la Capitaine Katy Daley-McLean.

“Nous avons travaillé si dur pour cela, et il y a tellement de grandes légendes qui nous ont précédés qui n’ont pas gagné sous un maillot anglais, et c’est pour tous ceux qui sont ici aujourd’hui.

“Il s’agit de la famille du rugby anglais. C’est incroyable.

“Cela a commencé il y a des années avec les gens qui nous ont amenés ici, notre famille et nos amis. Nous avons dû travailler aujourd’hui – le Canada était fantastique – et c’est incroyable de penser que nous l’avons fait.”