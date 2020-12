Les vacances sont un gros accord pour la famille Kardashian-Jenner.

Pour commencer, il y a la fête annuelle du réveillon de Noël, anciennement connue sous le nom de « Krismas » avant Kris Jenner a renoncé à ses fonctions d’accueil et a passé le flambeau à ses filles, en commençant par Kim Kardashian en 2018 – qui réunit toujours les plus grandes stars pour une célébration exagérée. L’année dernière, il y avait même un elfe réel sur l’étagère!

Le décor somptueux n’est pas non plus réservé à la fête annuelle. Début décembre, tout le monde Kourtney Kardashian à Kylie Jenner transforme toujours leur maison en un véritable paradis hivernal. Pour comprendre à quel point ils prennent leur décoration au sérieux, ne cherchez pas plus loin que l’épisode de la saison 14 de L’incroyable famille Kardashian dans lequel Kim a refusé de divulguer les détails de ses plans de décoration.

Comme l’a dit le magnat de la KKW Beauty, «j’ai averti tout le monde que je viendrais les chercher s’ils osent même essayer de copier tout ce que je fais en cette période des fêtes».