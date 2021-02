Revivez les moments de la Fashion Week qui ont brisé Internet

Une déclaration de mode, en effet!

Il y a du pouvoir dans le style et, parfois, un vêtement est alors le frapper peut briser Internet. Ne nous croyez pas? En 2019, Jennifer Lopez a envoyé les fans dans une frénésie lorsqu’elle a clôturé le défilé Versace en portant une version mise à jour (et plus sexy) de sa robe verte emblématique qu’elle a fait ses débuts aux Grammy Awards 2000.

Le moment décisif est devenu viral, cependant, les passionnés de mode ne se seraient pas attendus à rien de moins étant donné que Google Images a été créé après que J.Lo ait porté le numéro émeraude pour la première fois.

Un autre moment de rupture Internet: de retour en 2018, Bois lisses lingerie modelée pour Rihannadéfilé Savage x Fenty lors de la Fashion Week de New York. NBD, non? Eh bien, à l’époque, elle était enceinte de neuf mois et peu de temps après la présentation, elle est entrée en travail!

Et à seulement 6 ans, Nord Ouest a fait ses débuts musicaux chez son père, Kanye WestDéfilé de la Fashion Week de Paris en mars 2020.