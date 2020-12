Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. Juste pour que vous le sachiez, E! et Peacock font tous deux partie de la famille NBCUniversal. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Préparez-vous à commencer la nouvelle année avec un Michael Scott binge-athon!

À partir de ce vendredi 1er janvier 2021, chaque épisode de Le bureau sera disponible sur le service de streaming de NBCU Paon ainsi que du contenu bonus superfan, des séquences jamais vues auparavant et plus d’extras!

Cela signifie que vous pouvez commencer 2021 avec des heures de rire du ventre avec Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer et plus de vos employés préférés de Dunder Mifflin et leurs hijinks hilarants.

En l’honneur de l’occasion, nous avons pensé que nous reviendrions sur certaines des scènes, des moments et des one-liners les plus dignes de LOL de Michael Scott. Le bureauest passé. Nous parlons de blessures liées au bacon, d’un nom d’utilisateur de site de rencontre très inapproprié et de quelques dissés dirigés contre Toby et Dwight.