Revivez les meilleurs mèmes absolus de 2022

Séance photo présidentielle, émissions de télévision, événements sportifs, récompenses spectacles… si quelque chose de loufoque se produit, il est probable qu’il soit mémorisé avant trop longtemps. Il est possible que la livraison des mèmes change dans un avenir proche, car Twitter, lieu de naissance préféré des mèmes, est changer tous les jours sous le nouveau propriétaire Elon Musk. Mais vous ne pouvez pas garder un bon mème. TikTok, Facebook, Instagram et d’autres sites prendront sûrement le relais si Twitter vacille sur le devoir de mème. (Mark Serrels de CNET l’admet : il a juste ne comprend pas la façon dont les jeunes utilisent les mèmes.)

Voici un aperçu de certains des meilleurs et des plus drôles mèmes liés à l’actualité de 2022.

Will Smith gifle Chris Rock

Les Oscars ont déraillé en mars lorsque Will Smith est monté sur scène et giflé le comédien Chris Rock, qui a fait une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith. La photo de la gifle a été mémorisée, bien sûr, et les téléspectateurs ont fait des blagues sarcastiques sur le manque de réaction de sécurité aux Oscars et à quel point l’événement était complètement bizarre.

“J’espère que tout le monde a apprécié les derniers Oscars”, s’est exclamé l’écrivain Dave Itzkoff.

J’espère que tout le monde a apprécié les derniers Oscars – Dave Itzkoff (@ditzkoff) 28 mars 2022

allez natalie portman arrête d’être un lâche et jette toi – Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 28 mars 2022

Tom Brady ne prend pas sa retraite

Le quart-arrière de la NFL, Tom Brady à la retraitealors non-retraité en 2022. Il a toujours été un sujet de mème préféré (manteau gonflé pour toujours), et son retour au football n’a fait qu’ajouter à son héritage de meme. Même d’autres équipes sont intervenues. Les Jets de New York ont ​​répondu à leur propre tweet du 1er février, lorsqu’ils ont écrit : “(la retraite de Brady) vaut mieux être réelle”, en le mettant à jour avec “je suppose que non”.

Faux costumes d’Halloween de l’esprit

En octobre, les idées de costumes d’Halloween sont partout. Cette année, les membres ont mis la main sur une image d’un ensemble de costumes Spirit Halloween et l’ont édité de toutes sortes de manières hilarantes. J’aimerais bien que certaines d’entre elles soient réelles, en fait. Une personne a créé le “costume le plus effrayant de tous les temps”, un appel téléphonique de 30 minutes.

Liz Truss et la laitue

Ce n’est pas souvent qu’un mème politique britannique traverse l’étang vers les États-Unis, mais lorsque l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss n’a duré que 44 jours au pouvoir avant de démissionner, même les Yanks l’ont remarqué. Le tabloïd britannique The Daily Star a créé un alimentation en direct d’une tête de laitue pour voir si la laitue pourrait survivre au mandat de Truss. Spoiler : La laitue a gagné. Les mèmes étaient assez frais.

“En tant que Yank, mes pensées sont doubles”, a écrit un Américain. “1. Solidarité avec mes amis de l’autre côté de l’étang en cette période de changement tumultueux. 2. lol. lmao.”

En tant que Yank, mes pensées sont doubles : 1. Solidarité à mes amis d’outre-Atlantique en cette période de changement tumultueux. 2. lol. lmao. – hiverBOOte (BLM) (@JustThisGuyYou3) 20 octobre 2022

“Enfant de maïs”

En août, un enfant nommé Tariq a donné un interview enthousiaste sur son amour pour le maïs, et les mèmes ont commencé à apparaître. Pourquoi? Parce que “c’est du MAÏS ! Un gros morceau avec des boutons.” Même Kevin Bacon n’a pas pu s’empêcher d’en parler.

C’est moi, Taylor Swift



En octobre, Taylor Swift a sorti Anti-Hero, le premier single de son nouvel album, Midnights. Une ligne d’autodérision a particulièrement décollé auprès des auditeurs. Swift chante : “C’est moi, salut, je suis le problème, c’est moi.” D’une manière ou d’une autre, ces paroles s’adaptent parfaitement aux photos et aux vidéos de diverses situations. L’un d’eux s’est moqué des difficultés du nouveau quart-arrière des Broncos de Denver, Russell Wilson, en écrivant: “La nouvelle devise de Russell Wilson devrait être” C’est moi, salut. Je suis le problème, c’est moi.”

Portia achetant des lunettes de soleil / écharpe aux prix de l’aéroport comme déguisement pour approcher Albie était LE #Lotus blanc mystère pour moi. Par exemple, pourquoi avez-vous dépensé 100 euros pour acheter les accessoires de Mr. Potato Head si vous deviez devenir complètement anti-héros et être “C’est moi. Salut. Je suis le problème, c’est moi » ? pic.twitter.com/Wy6mjoUGnd – Prasanna Ranganathan (@PRanganathan) 13 décembre 2022

Mèmes de la Coupe du monde

La Coupe du monde a été plus controversée cette année, grâce à son emplacement au Qatar. Certains des mèmes étaient très spécifiques à un jeu ou à un athlète. Mais certains des plus drôles concernaient le match de quart de finale Angleterre-France (remporté par la France). Une photo montrait des soldats en uniformes napoléoniens, se préparant au combat.

La tarte flambée de Marie Callender

Le dernier Thanksgiving, une femme nommée Sharon Weiss a brûlé une tarte à la citrouille. Cela serait resté une petite gaffe privée, sauf que Weiss a posté avec colère à ce sujet sur la page Facebook de Marie Callendar, accusant l’entreprise. Il s’avère que c’était une erreur de l’utilisateur après tout – Weiss m’a dit que son four était accidentellement passé de Fahrenheit à Celsius, ce qui signifie qu’il brûlait essentiellement le gâteau. Elle m’a aussi mis à jour cette année, sa petite-fille s’occuperait de la pâtisserie.

La tarte brûlée de Weiss s’est produite en 2021, mais la majorité des mèmes ont coulé en 2022, et ils pourraient continuer à se lever à chaque Thanksgiving à l’avenir. Rappelez-vous, c’est Fahrenheit, pas Sharonheit.

Une personne a créé un classement de pile de la cuisson des steaks, avec la tarte de Sharon à la fin très bien faite.

Wordle pour toujours

“Mot” devrait être le mot de l’année pour 2022. L’ingénieur logiciel Josh Wardle a rendu public le jeu de devinettes en 2021, et Le New York Times l’a acheté pour la modique somme de sept chiffres en janvier 2022. Je fais partie des nombreuses personnes qui y jouent quotidiennement depuis (voici mes conseils d’un an de jeu). Les mèmes sont presque aussi amusants que le jeu lui-même. Certains d’entre eux lancent simplement la grille Wordle désormais familière dans des images célèbres, comme une capture d’écran de The Big Lebowski.

Spotify Wrapped conclut

Les dernières années se sont terminées avec le site de streaming musical Spotify livrant son tour d’horizon Spotify Wrapped aux utilisateurs fréquents. Certains étaient gêné par ce que la rafle a révélé sur leurs goûts musicauxtandis que d’autres se vantaient.

“Je pense que Spotify Wrapped cette année devrait avoir une catégorie pour” les chansons que vous avez mises en boucle de manière obsessionnelle pendant une semaine et que vous n’avez plus jamais retouchées “”, a écrit une personne.

Je pense que spotify enveloppé cette année devrait avoir une catégorie pour “les chansons que vous avez mises en boucle de manière obsessionnelle pendant une semaine et que vous n’avez plus jamais retouchées” — Liesl 𐂂 (@LostLavenderer) 30 octobre 2022

une fois que j’aurai posté mon spotify enveloppé, tout le monde comprendra enfin à quel point ma vie intérieure est riche et complexe. Par exemple : parfois j’écoute Bruce Springsteen – leigh (@daughter_ion) 27 novembre 2022