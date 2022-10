Revivez le retour de la musique à ses racines de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Il a fallu qu’un bar brûle à Penticton pour créer Relive the Music.

Steve Marshall était propriétaire du Daddy Cools Pub à Haida Gwaii à la fin des années 1980 (il le fait toujours). À l’époque, les bars avaient des groupes live six jours par semaine.

Il y avait un groupe en tournée appelé Cream Soda qui a joué plusieurs fois dans Daddy Cools au fil des ans. Le chef du groupe Larry est venu et a dit à Steve qu’il devrait embaucher ce groupe philippin qui s’est présenté tôt à Prince George où son groupe jouait pour se produire la semaine suivante. Il a dit à Steve à quel point ils étaient géniaux. Steve n’a pas donné suite. Six mois plus tard, Cream Soda est revenu et Larry a demandé à Steve s’il avait embauché “ce groupe”. Steve a dit, “quel groupe?” Larry s’est fâché et a immédiatement téléphoné à l’agent du Hall of Fame Band et a mis le téléphone devant Steve.

Steve a regardé son calendrier dans le bureau et a noté qu’il n’y avait qu’une semaine ouverte depuis des mois. Il se trouve que c’était la seule semaine ouverte pour le Hall of Fame Band. La raison étant? Vous l’avez deviné, le bar où ils étaient censés jouer à Penticton au cours de la même semaine a brûlé, ils étaient donc disponibles. Steve les a embauchés.

En un mot, le Hall of Fame Band est venu et a joué de nombreuses fois et finalement Steve et le leader du groupe Luisa Mendez sont tombés amoureux et le reste appartient à l’histoire.

Steve a toujours voulu créer le Relive the Music of the 50s & 60s avec l’idée d’un grand gars de la voix off racontant des anecdotes avant chaque chanson. Le public peut crier ce qu’il pense que la chanson est, puis elle commence et la fête commence. Mais il a continué à le repousser pendant plus de 20 ans.

Enfin, début 2018, Steve a fait le pari que si le Port Theatre de Nanaimo était disponible à une certaine date, il créerait le spectacle. C’était disponible, beurk. Steve a doublé et a dit que s’il pouvait avoir deux autres cinémas dos à dos, il le ferait. Ils étaient disponibles, alors il a composé une affiche et réservé les salles. Sa famille pensait qu’il était fou. Une fois que les billets ont commencé à se vendre rapidement, la famille s’est rendu compte qu’ils étaient sur quelque chose, alors ils ont travaillé ensemble pour créer le spectacle. Après 19 ovations debout d’affilée et de nombreux spectacles à guichets fermés, Covid les a fermés.

Maintenant, plus de deux ans plus tard, ils sont de retour avec la troisième version : de nouveaux membres, de nouvelles chansons, beaucoup plus de costumes et beaucoup de plaisir.

Revivez la musique arrive au Vernon Performing Arts Centre le 7 novembre.

