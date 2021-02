Revivez le dernier été de Kim et Kanye avant que le divorce ne prenne le devant de la scène

Kim Kardashianest le dernier été avec Kanye West est une saison qu’elle n’oubliera peut-être jamais.

Le vendredi 19 février, le L’incroyable famille Kardashian La star a demandé le divorce du rappeur primé aux Grammy Awards après six ans de mariage.

Et bien qu’il y ait plus que quelques signes indiquant que leur mariage était en difficulté, de nombreux fans pourraient être surpris de découvrir que le couple a été photographié pour la dernière fois ensemble à l’été 2020 après quelques vacances très mémorables.

Avant qu’il ne soit temps de retourner à l’école virtuelle, Kim, Kanye et leurs quatre enfants se sont rendus dans une destination tropicale en août pour des vacances en famille. À l’époque, une source a déclaré que l’escapade était un avantage pour le couple.

«Être avec les enfants et la famille a été très bon pour eux», a expliqué la source. «Ils font en sorte que les choses restent légères et amusantes pour les enfants et essaient de ne pas trop se concentrer sur le passé ou le futur. Ils profitent de cette période de vacances et sont ensemble dans le moment présent.