Revitalisez votre paysage à petit prix – Shaw Local

De nombreux propriétaires pensent qu’ils doivent dépenser des tonnes de verdure pour devenir verts dans leur paysage, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Les propriétaires peuvent améliorer leurs paysages sans se creuser dans des trous financiers. Ces stratégies peuvent aider n’importe qui à économiser de l’argent tout en se retrouvant avec des jardins attrayants et plus encore.

• Utilisez des pierres ou du gravier pour une allée. Si les pavés ou les allées en ciment installés commercialement ne rentrent pas dans votre budget, il existe des alternatives abordables. Des dalles ou des pavés achetés individuellement et espacés et du gravier fin peuvent être utilisés pour créer des allées. Certains chantiers proposent même des pierres gratuites sur demande. Adoucissez le look avec de la mousse ou d’autres plantes sur le périmètre.

• Enlevez de la pelouse. Les pelouses peuvent nécessiter des heures d’entretien qui peuvent impliquer l’application d’engrais coûteux et de produits désherbants qui ne sont pas toujours aussi écologiques. Réduisez la taille d’une pelouse en installant un lit de plantation mixte de vivaces ou de graminées ornementales, ou utilisez du tissu paysager et du paillis.

• Recherchez du paillis gratuit. Les centres de recyclage municipaux peuvent offrir aux résidents un accès gratuit à du paillis fabriqué à partir de broyage de feuilles, de branches et d’autres débris végétaux collectés dans toute la ville. Apportez simplement quelques contenants au centre de recyclage et étendez le paillis pour un aspect ornemental ou pour isoler les paysages pendant l’hiver et protéger contre les mauvaises herbes.

• Transformez de vieux articles en jardinières. Les vieilles brouettes, barils, arrosoirs et autres articles peuvent être réutilisés dans des conteneurs de jardinage. Déterminez si les articles marqués pour la poubelle peuvent être incorporés dans les éléments du jardin à la place.

• Investissez dans des plantes faciles à propager. Les vivaces sont les amies du jardinier lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent. Ces plantes poussent à nouveau chaque année, et beaucoup, comme le sedum, la cataire, les fougères, les hostas et les Susans aux yeux noirs, peuvent se propager par division. Déterminez les meilleurs moments de l’année pour diviser les plantes et commencez à les cultiver dans des conteneurs individuels avant de planter les nouvelles pousses robustes dans le sol. Une seule variété de plantes regroupées en massifs est abordable et facile.

• Magasinez les soldes de fin de saison. Les jardineries pourraient commencer à faire de la place pour les articles de vacances à l’automne. Profitez des coûts réduits sur les plantes restantes et les accessoires paysagers pendant cette période de l’année. Les plantes peuvent être couvertes ou autorisées à prospérer à l’intérieur jusqu’à ce qu’elles puissent être plantées au printemps.

• Mutualisez vos ressources. Les propriétaires qui planifient un grand projet d’aménagement paysager ou de revitalisation peuvent vouloir parler avec des voisins pour voir s’ils sont intéressés à faire de même. Les entrepreneurs garantis à partir de quelques maisons du même quartier peuvent être disposés à négocier des prix inférieurs pour le volume de travail sur des choses comme le repavage d’allée, la construction de terrasses ou de clôtures, ou l’installation de patios pavés.

Certaines idées pratiques peuvent aider les propriétaires à transformer les paysages sans trop dépenser.