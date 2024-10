Revitaliser la bibliothèque locale : diverses fonctions pour stimuler l’engagement communautaire

Bibliothèque publique d’Odong par Unsangdong Architects. Image © Namgoong Sun

En l’an 2000, le Institut royal des architectes britanniques (RIBA) a décerné son prestigieux Prix ​​Stirling à la bibliothèque de Peckhampar les architectes Alsop et Stormer. Même si ce n’était pas la première fois qu’une bibliothèque remportait ce prix, c’était la première fois qu’une bibliothèque locale le remportait. Il s’agit d’une illustration de l’époque où les finances publiques pouvaient concrétiser des mandats visant à « créer un édifice de valeur architecturale qui apporterait du prestige à l’arrondissement ». La bibliothèque a été félicitée pour l’espace public ouvert qu’elle a créé, son design amusant et coloré ainsi que ses références environnementales. Il se dresse fièrement au cœur de la communauté et il est intéressant de noter que son enseigne, dépassant de la ligne du toit, indique simplement « Bibliothèque », une indication de l’importance de la fonction de ce bâtiment pour le quartier.

+ 9

Bibliothèque et centre multimédia de Peckham. Image © Richard Rogerson sous licence générique CC Attribution-Sharealike 2.0

Avance rapide d’une vingtaine d’années et le changement de paysage est palpable. Selon la BBC, au Royaume-Uni, une bibliothèque locale sur vingt a fermé ses portes et un tiers de ceux qui restent ont des horaires d’ouverture réduits. En 2019, près de 800 bibliothèques avaient fermé leurs portes dans tout le pays. Il convient de noter que les bibliothèques locales ne sont pas utilisées par les membres de la communauté uniquement pour emprunter des livres, mais aussi pour les clubs d’alphabétisation, l’accès aux ordinateurs et même comme espaces chauds pendant les hivers froids. Face à une crise aussi profonde qui affecte ces équipements communautaires vitaux, comment les concepteurs répondent-ils aux nouveaux besoins et contraintes ? Cela s’applique au Royaume-Uni et à l’international, où des problèmes similaires sont présents. Comment le fossé entre les aspirations communautaires en matière de bibliothèques et les moyens disponibles est-il comblé par la conception ?

Centre Plumstead / Hawkins\Brown. Image ©Jack Hobhouse

Au Royaume-Uni, un projet qui va à l’encontre de cette tendance est le Plumstead Centre récemment achevé par les architectes Hawkins\Brown. Située dans l’un des quartiers périphériques du Grand Londres, l’ancienne bibliothèque Plumstead occupait un bâtiment historique construit à dessein en 1903. Elle est devenue de plus en plus sous-utilisée au fil des années et a connu des temps difficiles. Une partie arrière du bâtiment n’a servi que de stockage pour la bibliothèque mobile, tandis que la partie bibliothèque de référence a été remplacée par un musée d’histoire locale qui n’a pas eu autant de succès qu’espéré. Lorsque la municipalité a décidé de rénover et d’agrandir le bâtiment et d’y développer de nouvelles activités, plutôt que d’imposer des idées préconçues, elle a engagé un architecte dès le début de la phase de briefing. Selon Jason Martin, associé chez Hawkins\Browncela signifiait s’engager profondément avec les utilisateurs actuels et la communauté locale.

Article connexe Bibliothèques pour enfants : dynamisme, flexibilité et adaptabilité dans les intérieurs

Bien que la bibliothèque soit sous-utilisée, il est devenu évident que les résidents locaux souhaitaient fortement la conserver. L’astuce consistait à intégrer des utilisations supplémentaires qui augmenteraient la fréquentation de la bibliothèque, et l’espoir était que les différentes utilisations fonctionnent en symbiose. Un groupe local de badminton s’entraînait sur un terrain de fortune à proximité. Cette fonction a donc été intégrée sous la forme d’une petite salle de sport dans le nouveau design. Un exploitant d’installations de conditionnement physique locales a proposé l’inclusion d’une salle de sport. Un plafond voûté a été découvert dans le bâtiment historique existant et celui-ci est devenu une grande salle de jeux éclairée par la lumière du jour. Il y avait des salles de réunion pouvant être utilisées pour la pratique musicale ainsi qu’un studio de danse avec un plancher suspendu.

Centre Plumstead / Hawkins\Brown. Image ©Jack Hobhouse

En complément, une nouvelle entrée lumineuse a été créée avec un accès de plain-pied et des ascenseurs pour améliorer l’accessibilité. Un café a créé un espace décontracté et un point de rencontre pour les différents utilisateurs. Avec toutes ces différentes fonctions, ce qui s’est avéré être l’une des plus grandes réussites a été un grand espace non programmé au milieu du bâtiment formé de gradins comme un auditorium et reliant le rez-de-chaussée au premier. Celui-ci servait également de lieu de rencontre, de coin de lecture ou d’espace pour faire ses devoirs. Après la levée du confinement lié à la pandémie de COVID-19, la première réunion du conseil en personne a eu lieu dans cet espace.

Centre Plumstead / Hawkins\Brown. Image ©Jack Hobhouse

Dans l’ensemble, le Plumstead Centre a réussi à créer un espace communautaire prospère. La multitude de fonctions supplémentaires n’a pas porté atteinte à l’objectif de la bibliothèque mais l’a plutôt revitalisée. Cette intégration des fonctions au sein d’un bâtiment de bibliothèque se reflète dans une multitude d’exemples et peut être la clé du succès à long terme. Nichées dans une zone boisée en Lettonie, la bibliothèque centrale Ogre et le registre des mariages sont une combinaison de fonctions qui ne sont normalement pas associées les unes aux autres. Il contient plusieurs espaces liés à la bibliothèque, comme une bibliothèque pour enfants, une salle de lecture et des salles de réunion, ainsi qu’une salle de conférence et un café d’été. Le centre comprend également un bureau d’état civil ainsi qu’une salle de cérémonie.

Bibliothèque centrale Ogre et registre des mariages / Bureau des architectes PBR. Image © Madara Gritane

Bibliothèque centrale Ogre et registre des mariages / Bureau des architectes PBR. Image © Madara Gritane

Comme à Plumstead, le PBR Architects Bureau s’est largement engagé auprès de la communauté locale pour élaborer le dossier de la bibliothèque. Des espaces tels qu’une aire de jeux pour bébés avec une salle de soins et d’alimentation adjacente et un mur d’escalade dans la salle de jeux pour enfants ont été ajoutés. Le registre des mariages et la salle des cérémonies ascétiques sont situés au deuxième étage, avec de nombreux vitrages face à la canopée des arbres. La structure de l’ensemble du bâtiment est composée de bois lamellé-collé et lamellé-croisé avec de multiples toits en croupe qui délimitent les différentes fonctions de la bibliothèque.

Bibliothèque centrale Ogre et registre des mariages / Bureau des architectes PBR. Image © Madara Gritane

Plus au sud, le Masoro Learning & Sports Centre au Rwanda est un autre exemple. Il se trouve dans une zone rurale près du village de Masoro et combine une bibliothèque, des salles de classe, des salles d’enseignement technologique, des espaces d’exercice intérieurs et extérieurs, des jardins pédagogiques communautaires, des théâtres extérieurs, un terrain de basket-ball et un terrain de football communautaire. Selon les architectes du General Architecture Collaborative, les changements de topographie ont été utilisés pour différencier les différentes fonctions et créer des sièges.

© Katie Garner + GAC

Des exemples venus du monde entier témoignent d’un intérêt constant pour les rôles variés des bibliothèques en tant que biens sociaux et culturels hautement appréciés dans les communautés locales, depuis le simple panneau « bibliothèque » sur la bibliothèque de Peckham jusqu’aux résidents de Plumstead souhaitant sauver leur bibliothèque sous-utilisée, ou encore la communauté de Masoro se réunissant pour un événement sportif local. L’introduction de nouvelles fonctionnalités dans les bibliothèques existantes ou nouvellement créées devient un moyen de garantir leur survie. À Brooklyn, New York, qui abrite de nombreuses bibliothèques historiques construites entre le début et le milieu du XXe siècle, cela a été reconnu par Studio Situ. Les architectes ont étudié les 59 bibliothèques publiques de l’arrondissement et identifié les différentes fonctions auxiliaires souhaitées localement, dont la plupart n’étaient pas prises en charge par l’architecture historique.

© Katie Garner + GAC

Ces fonctions, allant des cours de fitness aux expositions et espaces de jeux, ont des exigences très différentes. Ceux-ci incluent les types de revêtements de sol, l’isolation acoustique, la lumière du jour par rapport aux pièces sombres, l’utilisation de projecteurs, l’intimité par rapport à l’ouverture, etc. Pour aborder plusieurs sites à la fois, Studio Situ a conçu un « kit de pièces » pouvant être installé dans différentes combinaisons pour fournir les conditions environnementales requises pour chaque activité, d’où le nom du projet «Créer des espaces‘. Le projet est une réponse architecturale à la diversification des usages qui avait déjà commencé à se produire dans de nombreuses bibliothèques de l’arrondissement et constitue un témoignage supplémentaire de la manière dont il s’agit d’une méthode de survie et de revitalisation des bibliothèques locales.

Cet article fait partie des sujets ArchDaily : Concevoir pour le bien commun. Chaque mois, nous explorons un sujet en profondeur à travers des articles, des interviews, des actualités et des projets d’architecture. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur nos sujets ArchDaily. Et, comme toujours, chez ArchDaily, nous apprécions les contributions de nos lecteurs ; si vous souhaitez soumettre un article ou un projet, Contactez-nous.