Revitaliser Dunkerque salue les efforts d’embellissement | Actualités, Sports, Emplois

L’équipe d’embellissement de Revitalize Dunkirk, Inc. a récemment organisé une activité sociale de reconnaissance des jardiniers au Dunkirk Senior Center.

Cet événement a récompensé les propriétaires de plus de 225 logements de la ville de Dunkerque qui ont reçu une carte postale les remerciant pour leurs efforts. Ils ont rendu leur cour avant attrayante et accueillante et nous l’avons remarqué.

Cinq maisons dans chaque quartier ont été choisies à la fin du printemps, en été et à la fin de l’été chaque année depuis 2020. « Observateurs » J’ai eu plaisir à rencontrer les visages derrière les efforts des chantiers choisis.

Si vous êtes un résident de la ville et avez déjà remarqué que quelqu’un conduisait lentement dans votre rue, s’arrêtant, parfois reculant, puis continuant, c’était peut-être l’un d’entre nous !

Nous gardons une trace des adresses et choisissons donc des maisons différentes pour chaque cycle. Les observateurs incluent : Jim Enser, premier quartier ; Judy Hollander, deuxième salle ; Patti Clark, troisième salle ; Linda Bradigan, quatrième salle.

Les prix de présence se sont avérés très populaires, principalement des articles qui conviendraient à l’entrée d’une maison pour l’automne. L’équipe d’embellissement a également appris que les propriétaires appréciaient d’être remarqués. Il y avait même quelques mots de gratitude de la part de ceux qui n’avaient pas pu y assister.

Une présentation PowerPoint d’autres projets de l’équipe d’embellissement et de revitalisation a également été présentée, mettant en évidence les paniers suspendus, la plantation d’arbres, les jardins d’angle, les jardins en bord de rue, l’aménagement paysager des panneaux d’entrée de la ville, la noue biologique du parc Wright et Point Gratiot, entre autres. Cette présentation a été compilée par Mary et Steve Rees.

L’équipe d’embellissement aimerait s’agrandir, mais ne peut le faire qu’avec des bénévoles supplémentaires. Contactez Revitalize Dunkirk www.revitalizedunkirk.com ou retrouvez-nous sur Facebook si vous souhaitez nous rejoindre ou faire un don. Pour suggérer quelqu’un pour cette reconnaissance en 2024, envoyez un e-mail à [email protected]

Le comité a remercié le maire Wilfred Rosas, qui a donné au groupe la permission d’utiliser le Dunkerque Senior Center pour l’événement immédiatement lorsque cela lui a été demandé, ainsi que le conseil d’administration du Dunkerque Senior Center qui s’est montré accueillant et serviable, en particulier Pat Kibbe et Nancy Tarnowski. Tim Hortons a fait don de café et de Timbits. Lenore Fiebelkorn, Patti Clark et Mary Rees ont préparé des dizaines de biscuits. Derrière tout cela se trouvait l’équipe de planification principale composée de Hollander, Clark, Jim Enser, Diane Enser et Bradigan, soutenue par le conseil d’administration de Revitalize Dunkirk dirigé par Patrick Lyons.

La soirée de reconnaissance des jardiniers était une excellente façon de terminer l’été et de lancer l’anticipation des plantations du printemps prochain et de mettre en valeur les vues depuis la rue de la ville de Dunkerque.