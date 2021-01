Revisitez les moments les plus doux de Kim Kardashian et Kanye West avec leurs enfants

Kim Kardashian envisage un avenir possible sans son mari Kanye West.

Selon une source, la star de télé-réalité envisage de divorcer du musicien depuis un certain temps, mais hésite à officialiser les choses à cause de leurs quatre enfants, Nord Ouest, sept, Saint Ouest, 5, Chicago Ouest, 2 et Psaume Ouest, 20 mois. L’initié explique à E! News, « Il ne s’agit plus du mariage, elle s’occupera toujours de Kanye mais c’est fini entre eux. Kim se concentre uniquement sur ce qui est le mieux pour les enfants. C’est une décision difficile pour elle et elle est en train de le découvrir. »

Kim a toujours fait de leurs enfants une priorité, alors même que Kanye se débattait publiquement avec sa santé mentale. Elle s’est abstenue de parler de son impact sur leur famille, mais a plutôt publié une déclaration en faveur de son mari en juillet dernier. «Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye a des [sic] désordre. Quiconque a cela ou a un être cher dans sa vie qui le fait sait à quel point il est incroyablement compliqué et douloureux de comprendre « , a déclaré Kim en partie. » Je n’ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a affectés à la maison parce que je suis très protectrice de nos enfants et du droit de Kanye à la vie privée en ce qui concerne sa santé. «