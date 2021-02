Revisitez les meilleurs moments de Kim Kardashian et Kanye West en famille

C’est officiel: Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West après six ans de mariage.

Alors que la magnat de la KKW Beauty et son mari rappeur envisageaient le divorce depuis un certain temps, sa décision de rendre la scission officielle est néanmoins déchirante pour le couple de longue date. Des sources ont déjà dit à E! Nouvelles Kim et Kanye espéraient pouvoir sauver leur mariage pour le bien de leurs quatre enfants, mais ces dernières semaines, l’écriture sur le mur est devenue plus claire que jamais.

« Il ne s’agit plus du mariage, elle prendra toujours soin de Kanye mais c’est fini entre eux », a déclaré une source à E! Nouvelles en janvier. « Kim se concentre uniquement sur ce qui est le mieux pour les enfants. C’est une décision difficile pour elle et elle est en train de le découvrir. »

Maintenant, E! Les nouvelles peuvent confirmer que Kim a officiellement demandé le divorce de Kanye, demandant la garde physique et légale conjointe de leurs enfants, Nord, Saint, Chicago et Psaume Ouest.

Le jeudi 18 février, un autre initié a déclaré à E! Nouvelles que Kanye a quitté la maison familiale, mais qu’il visite toujours leurs enfants. La source a partagé: «Il veut toujours jouer un rôle énorme dans leur vie et Kim ne le découragerait jamais.