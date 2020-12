Pour Emma Roberts et Garrett Hedlund, 2020 se termine sur une bonne note.

E! Les nouvelles ont confirmé le lundi 28 décembre que le histoire d’horreur américaine star et son acteur beau ont récemment accueilli un petit garçon. Selon TMZ, les fiers « loyers ont nommé leur paquet de joie Rhodes.

«Tout le monde est en bonne santé», nous a confié une source proche du couple.

Baby Rhodes marque le premier enfant d’Emma, ​​29 ans, et de Garrett, 36 ans, dont la relation a initialement fait la une des journaux en mars 2019. Et en ce qui concerne les romances de célébrités, Emma et Garrett continuent de garder les détails de leur histoire d’amour près du gilet. .

Emma a cependant tenu les fans au courant de sa grossesse, et l’inspiration du style de maternité ne manquait pas. Lors d’une apparition en octobre sur SiriusXM Le spectacle Jess Cagle, la star a dit qu’elle et elle Scream Queens co-stars liées à leur expérience partagée en tant que futures mamans.

«C’était vraiment incroyable d’avoir du soutien pendant cette période et de l’avoir, c’était comme des gens dont je suis si proche et ça a été incroyable», a jailli Emma. « Et je veux dire, juste, nous n’aurions pas pu mieux le planifier, honnêtement. »