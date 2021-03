L’un des meilleurs réalisateurs du cinéma indien, Nagesh Kukunoor a eu 54 ans mardi. Né à Hyderabad, Nagesh s’est créé une niche dans le cinéma parallèle de l’industrie cinématographique indienne.Sa introduction au cinéma s’est déroulée à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, où il était allé étudier pour une maîtrise en génie de l’environnement au Georgia Institute of Technology . Il a écrit et produit son premier film Blues d’Hyderabad en 1988. Le film indépendant traitait du sujet des immigrants indiens aux États-Unis. À partir de là, Nagesh a commencé sa carrière dans le cinéma en remportant plusieurs prix.

Jetons un œil à la liste des films réalisés par le réalisateur:

3 Deewarein:Ce film de 2003 mettait également en vedette les acteurs Juhi Chawla, Naseeruddin Shah, Jackie Shroff et Nagesh. Le film retrace l’histoire de trois détenus condamnés à mort et comment une femme décide de faire un documentaire sur eux. Le film a été projeté au Festival du film indien de Los Angeles, au Festival international du film de l’Inde, au Festival du film de Kolkata, et a même été nominé au Festival du film du Commonwealth de Manchester. 3 Deewarein a même remporté le Filmfare Award de la meilleure histoire.

Iqbal:Contrairement aux films sportifs très dramatiques de Bollywood que nous voyons aujourd’hui. Nagesh a créé cette pièce de cinéma touchante et efficace en 2005 qui montrait la vraie lutte d’être un quilleur et cela aussi lorsque le joueur est sourd et muet. Avec Shreyas Talpade, Shweta Basu Prasad, Naseeruddin Shahand Girish Karnard, le film a remporté le National Film Award du meilleur film sur d’autres questions sociales en 2006.

Dor:Ce film de 2006 est une histoire de deux femmes de deux cultures différentes et comment une torsion cruelle du destin les réunit. Mettant en vedette Gul Panag, Ayesha Takia et Shreyas Talpade, le film a été apprécié par la critique pour sa représentation des femmes. C’est aussi une histoire d’amitié et de solidarité entre deux femmes. Le film a été projeté au Festival du film Indo-American Arts Council et au Festival du film indo-américain d’Atlanta.

Dhanak:En 2015, Nagesh a présenté un autre joyau cinématographique avec Dhanak. Le film parle d’une sœur aînée et de son jeune frère malvoyant. L’innocence et l’amour des deux frères et sœurs décrits dans ce film toucheront sûrement vos cœurs. Le film a remporté le Grand Prix du meilleur long métrage et la mention spéciale du meilleur long métrage du Jury des enfants pour Generation Kplus au 65e Festival international du film de Berlin.