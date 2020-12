Anil Kapoor a fêté ses 63 ans aujourd’hui. L’acteur connu pour son apparence incroyablement jeune a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique via les films Telugu et Kannada dans les années 1980. Il a ensuite reçu une reconnaissance internationale en jouant dans Slumdog Millionaire du réalisateur primé aux Oscars Danny Boyle et dans le rôle principal de Tom Cruise, Mission Impossible: Ghost Protocol.

Plus récemment, l’acteur s’est livré à une guerre Twitter avec le réalisateur Anurag Kashyap pour la promotion de leur prochain film intitulé AK vs AK. Les deux utilisent l’histoire tendue entre eux pour promouvoir l’original de Netflix.

Cependant, avant que ce film ne sorte sur la plate-forme OTT, jetons un coup d’œil à certaines des chansons à succès illustrées sur l’acteur.

Taare Hain Barati

Cette chanson à succès du film Priyadarshan Virasat est une question de festivités et de célébration. La chanson est sortie en 1997 et met en vedette l’actrice Pooja Batra. La chanson est chantée par Kumar Sanu et Jaspinder Narula. La musique a été composée par Anu Malik.

Gallan Goodiyan

Un autre numéro de danse et une chanson parfaite pour toute célébration, Gallan Goodiyan de Dil Dhadakne Do de Zoya Akhtar était une chanson tournée en une seule prise. La chanson est composée par le trio musical Shankar Ehsaan Loy et est chantée par Yashita Sharma, Manish Kumar Tipu, Farhan Akhtar, Shankar Mahadevan et Sukhwinder Singh.

Yaar Bina Chain Kahan Re

Si vous souhaitez revisiter la tendance disco emblématique des années 80, écoutez ce classique de Bappi Lahiri où Anil Kapoor et Amrita Singh groove aux rythmes entraînants. La chanson est sortie en 1985 et faisait partie du film Saheb. S Janaki et Bappi Lahiri ont prêté leur voix à la chanson.

https://www.youtube.com/watch?v=yVImQoGNdTE

Je t’aime

La chimie à l’écran d’Anil avec Sridevi est devenue le sujet de conversation de la ville dans les années 80 et 90. Le duo a eu une performance torride dans la chanson I Love You du film Mr India. Des années plus tard, la chanson est toujours l’un des numéros les plus romantiques jamais composés.

Je m’appelle Lakhan

On ne peut pas oublier cette chanson en parlant d’Anil Kapoor. Dancing to the catchy dhol beats est l’acteur principal du film de 1989 Ram Lakhan. La chanson décrit le personnage amusant d’Anil dans ce film qui mettait également en vedette Jackie Shroff dans le rôle principal.