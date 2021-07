Revisiter les performances à l’écran les plus remarquables de l’acteur Surekha Sikri | Films Actualités

New Delhi: Alors que l’actrice lauréate d’un prix national Surekha Sikri est décédée vendredi, l’Inde a perdu un joyau d’acteur qui a offert au public certaines des performances les plus nuancées et les plus passionnées de sa carrière qui s’étend sur près de quatre décennies.

Populairement connue sous le nom de « Dadisa » dans les foyers indiens après son rôle bien conçu dans la série télévisée « Balika Vadhu », elle était une actrice de cinéma, de théâtre et de télévision, née le 19 avril 1945 en Inde britannique.

Originaire de l’Uttar Pradesh, Sikri a passé la majeure partie de son enfance à Almora et Nainital, et en 1971, elle est diplômée de la National School of Drama (NSD).

Là, elle a travaillé avec la NSD Repertory Company pendant plus d’une décennie. Elle a fait ses débuts au cinéma avec le film dramatique politique « Kissa Kursi Ka » de 1978 et a ensuite joué des rôles de soutien dans de nombreux films en hindi et en malayalam, ainsi que dans des feuilletons indiens.

Son travail dans l’album « Salim Langde Pe Mat Ro » acclamé par la critique en 1989 et dans « Tamas » de Govind Nihalani, a été largement considéré comme les meilleures performances de sa carrière.

Certains de ses autres films très appréciés sont « Zubeida », « Mammo », « Sardari Begum », « Raincoat » et « M. et Mme Iyer ».

Elle a également joué dans de nombreuses séries télévisées comme « Banegi Apni Baat », « Kesar », « Saher », « Samay » entre autres.

Récipiendaire de plusieurs prix, dont trois National Film Awards et un Filmfare Award, la sortie 2018 de Sikri « Badhaai Ho », avec Ayushmaan Khurana, Neena Gupta, Gajraj Rao et Sanya Malhotra a également reçu une immense appréciation et reconnaissance de la part des téléspectateurs et des critiques pour elle .

Alors que la nation fait ses derniers adieux à l’acteur, revenons dans le passé et commémorons l’héritage exemplaire de la télévision et du cinéma laissé par Sikri.

Tamas (1988)

Le film était basé sur le roman du même nom primé Sahitya Akademi de Bhisham Sahni et se déroulait au Pakistan lors de la partition de l’Inde en 1947. L’intrigue du film était axée sur les difficultés rencontrées par les exilés sikhs et hindous à la suite de la partition. Sikri a joué dans le film en tant que Rajo, un rôle qui lui a valu un prix national du meilleur acteur de soutien.

Mammo (1994)

Réalisée par Shyam Benegal, la « trilogie musulmane » du cinéaste a commencé avec « Mammo » (1994), suivi de « Sardari Begum » (1996) et « Zubeidaa » (2001). Sikri a dépeint le rôle de Fayyazi, la grand-mère d’un Riyaz de 13 ans. Fareeda Jalal dépeint une femme pakistanaise qui surmonte les obstacles pour se réconcilier avec sa famille en Inde, dont sa sœur (Sikri) et son petit-fils. Le film a valu à Sikri son deuxième prix national.

Zubeidaa (2001)

Sikri a repris son rôle de Fayyazi dans le film, qui mettait également en vedette Karisma Kapoor, Rekha et Manoj Bajpayee. Le protagoniste ici s’appelle également Riyaz (Rajit Kapoor), qui aspire à comprendre sa mère, qu’il n’a jamais rencontrée depuis qu’il a été élevé par sa grand-mère.

Balika Vadhu (2008-2016)

Le portrait de Sikri de la matriarche de la famille Kalyani Devi Singh, affectueusement connue sous le nom de Daadisa dans la série télévisée « Balika Vadhu », était sans doute l’une de ses performances les plus mémorables. son passage à la féminité. Sikri a remporté le prix Indian Telly de la meilleure actrice dans un rôle négatif en 2008 pour sa performance dans la série.

Badhaai Ho (2018)

La performance de Sikri dans « Badhaai Ho » d’Amit Ravindernath Sharma l’a propulsée dans une sensation sur les réseaux sociaux pratiquement du jour au lendemain. Pour le film, elle a repris son rôle de matriarche dominatrice, mais réveillée. Ayushmann Khurrana, Neena Gupta, Gajraj Rao, Shardul Rana et Sanya Malhotra ont également joué dans le film, qui a valu à Sikri son troisième prix national.

L’acteur, dont la dernière apparition à l’écran était dans l’anthologie Netflix « Ghost Stories » (2020), est décédé vendredi matin à l’âge de 75 ans des suites d’un arrêt cardiaque. l’endroit ressemblera toujours à un vide qui ne sera plus jamais comblé.