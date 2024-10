Revisiter les exploits de Travis Hunter au lycée : « C’est l’enfant le plus talentueux que j’ai jamais côtoyé »

Daniel Shoch entra dans la poche et roula sur sa droite. Le quart-arrière du lycée East Coweta (Ga.) – sous pression toute la nuit – a vu son receveur s’ouvrir pendant une fraction de seconde.

Mais il y avait un problème. Travis Hunter faisait partie de l’autre équipe.

« Je l’ai lancé là où je pensais que seul mon receveur serait capable de le briser assez rapidement pour revenir sur le ballon », a déclaré Shoch.

Comme on pouvait s’y attendre, cela ne s’est pas bien terminé pour East Coweta.

Hunter a cassé le ballon, l’a récupéré de nulle part et l’a pris 70 mètres dans l’autre sens pour un choix six ce vendredi soir de septembre 2021.

FSU engage Travis Hunter avec le PICK 6 🔥 @TravisHunterJr pic.twitter.com/oWH82txcHP — Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 25 septembre 2021

« Je suis arrivé sur la touche, nos deux quarts suppléants, je me souviens qu’ils disaient : « Écoute mec, c’est le joueur n°1 au pays. Nous nous tenions sur la touche et disions : « Jetez-le ». Jetez-le. Oh merde, il y a Travis Hunter' », a déclaré Shoch, maintenant étudiant à l’Université de Géorgie du Nord.

Trois ans plus tard, Hunter, sensation dans les deux sens au Colorado et espoir pour le trophée Heisman, est toujours le meilleur joueur du pays, ou du moins le plus dynamique. Il a joué 844 snaps au total (414 en défense et 430 en attaque), 210 de plus que tout autre joueur du football universitaire cette saison, selon TruMedia. Son impact est sans précédent à l’ère moderne.

Personne en Géorgie n’est surpris.

Pour ceux qui ont eu le privilège de rivaliser avec Hunter alors qu’il était la meilleure recrue du pays à la Collins Hill High School de Suwanee, en Géorgie, dans la promotion 2022, ce n’était qu’une question de temps.

« C’est ce que les gens ne comprennent pas », a déclaré Lenny Gregory, entraîneur-chef de Hunter à Collins Hill et maintenant entraîneur-chef à Gordon Central (Ga.) High. « Nous avons vu (cela) tous les jours à l’entraînement.

« Il est comme une matrice humaine. »

À l’été 2018, Gregory a reçu un appel d’une personne du programme de football du service local des loisirs. Il y avait un élève de neuvième année en pleine ascension, « un enfant vraiment athlétique », qui avait mentionné qu’il s’inscrirait à Collins Hill dans les semaines à venir.

« Je l’ai donc rencontré un lundi matin », a déclaré Gregory à propos de sa première rencontre avec Hunter. « Et je lui ai demandé : ‘Es-tu un joueur de baseball ?’ je plaisantais juste avec lui. Il n’a pas levé les yeux au ciel, mais il m’a juste lancé ce regard et il a dit : « Baller ? Vous n’avez pas vu un joueur avant de m’avoir vu.’

Gregory, prenant note de la confiance de Hunter, a dit au jeune de 15 ans de se présenter le lendemain matin pour un test de conditionnement.

Tous les joueurs de Collins Hill s’entraînaient ensemble depuis la première semaine de juin et passaient chaque mardi à courir des sprints de 200 mètres pour se préparer à la redoutable évaluation de leur condition physique. Pour réussir le test, les joueurs devront exécuter une série de six sprints de 200 mètres, chacun en 32 secondes ou moins. Ils auraient une pause d’une minute entre chaque course.

« Alors j’ai dit : ‘Es-tu en forme ? Allez-vous être prêt à faire ça ?’ », a déclaré Gregory. «(Hunter) dit: ‘Oh, pas de problème, Coach. Je peux faire ça facilement. Et donc je me dis : « Ouais, il va courir un ou deux et vomir partout. »

Le lendemain matin, Hunter a couru son premier 200 avec les arrières défensifs des Eagles – un groupe de joueurs rapides, athlétiques et expérimentés.

« Il fume tout le monde. Bam », a déclaré Gregory. «Et j’ai pensé: ‘Il a fini.’ Ce gamin ne pourra pas finir.’

Puis les deuxièmes 200 sont arrivés.

« Boom. Fume tout le monde. Et je m’approche de lui, je lui dis : « Est-ce que ça va ? Et il est juste là et il ne respire même pas fort. Du tout », a déclaré Gregory. « Et il dit : ‘Coach, ce n’est rien. C’est reparti.’»

A la fin de l’épreuve, les seniors étaient éclaboussés sur la piste, épuisés et souffrants.

Hunter, quant à lui, a couru tous les 200 mètres en 28 secondes ou moins, dépassant ainsi l’exigence de 32 secondes.

« Je fais des tests de conditionnement depuis 20 ans et je n’ai jamais vu personne faire ça », a déclaré Gregory. «Je me dis: ‘Ce type va être spécial.’ Je le savais sur place.

Quelques semaines plus tard, Gregory et son équipe se sont rendus au Marietta High School, l’un des meilleurs programmes de Géorgie au niveau de la classe 7A.

Hunter était encore brut en première année, mais Gregory en avait déjà assez vu.

« Nous étions en train de nous échauffer et nous n’avions pas vraiment la chance de gagner ce match. Ils étaient bien meilleurs que nous », a déclaré Gregory. « Mais je me souviens avoir montré Travis à mon père, qui se tenait (avec moi) avant le match et j’ai dit : ‘Tu vois ce gamin juste là ?’ Ce gamin va être l’un des meilleurs joueurs du pays. Il est incroyable.’»

La première saison de Hunter a été relativement calme, mais il a explosé sur la scène dans la région riche en talents d’Atlanta l’automne suivant.

En deuxième année, il a terminé avec 49 attrapés pour 919 verges et 12 touchés en tant que receveur et sept interceptions en tant que demi défensif. Il a franchi une nouvelle étape en tant que junior, avec 137 attrapés pour 1 746 verges et 24 touchés en attaque et huit choix en défense. Il a raté un mois de jeu régional en tant que senior en raison d’une blessure, mais a quand même capté 85 passes pour 1 284 verges et 12 touchés pour accompagner quatre interceptions.

« J’entraîne depuis environ 20 ans et il est de loin le joueur le plus dynamique que j’ai jamais rencontré dans le football au lycée », a déclaré Philip Jones, l’entraîneur-chef du lycée de Brookwood (Géorgie). « Ce n’est même pas proche. »

Jones a affronté Hunter pour la première fois lorsque Brookwood a affronté Collins Hill pour ouvrir la saison 2021 au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, mais il l’avait déjà vu dominer – des deux côtés du ballon – lors de matchs à 7 contre 7 au cours de l’été.

« Il marque à chaque fois qu’il touche le ballon », a déclaré Jones. « À un moment donné, il est tellement ouvert qu’il l’attrape et il fait un backflip dans la zone des buts.

« Coach Grégory, qui était son coach au lycée, je l’ai revu après. Nous déjeunons et je me suis dit : « Oh mon Dieu, Coach. » Cela ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vu auparavant, rien que de regarder un enfant faire ça. Et puis l’entraîneur Gregory n’a même pas vraiment dit quoi que ce soit. Il a juste en quelque sorte pris ses mains comme s’il essuyait des miettes ou quoi que ce soit de ses mains et il m’a juste regardé et m’a dit : ‘Faites-le monter dans le bus, Coach.’ Faites-le simplement monter dans le bus. Il m’a dit : « C’est mon seul travail cette année. Faites-le simplement monter dans le bus à chaque match.

Hunter a ébloui lors de ce premier match de 2021, captant 13 passes pour 232 verges et deux touchés tout en interceptant une passe lancée par l’actuel quart-arrière suppléant de l’Alabama, Dylan Lonergan. Oh, il a également lancé une passe de touché de 28 verges lors d’un revers lors de la victoire 36-10 de Collins Hill.

« Ce. Enfant », a déclaré Philips. « Fou. »

Deux semaines plus tard, Collins Hill a joué à la Greenville Christian Academy, une petite école privée du Mississippi, lors de l’Atlanta Freedom Bowl annuel. L’entraîneur chrétien de Greenville, Jon Reed McLendon, a déclaré que cela semblait « surréaliste » lorsque ses joueurs ont découvert qu’ils joueraient contre Hunter, dont ils avaient déjà dévoré les moments forts sur YouTube.

McLendon et son équipe se sont assurés de souligner à leurs défenseurs cette semaine-là, lors de l’entraînement, qu’ils auraient besoin de savoir où se trouvait Hunter à tout moment. Bien sûr, il était dangereux en défense – « Vous retenez presque votre souffle, en espérant juste que le désastre ne se produise pas », a déclaré McLendon – mais l’idée de Hunter se déchaîne en attaque ?

« Cela n’a pas nécessairement d’importance si vous le couvrez ou non », a déclaré McLendon. « Pour moi, c’était un peu plus effrayant. »

Greenville Christian a joué en couverture de zone ce soir-là, décidant qu’il valait mieux s’assurer de ne pas laisser Hunter les battre avec de gros jeux. Ils en ont précipité trois et en ont laissé tomber huit comme s’ils faisaient face à une attaque aérienne.

La stratégie a fonctionné… en quelque sorte. Hunter n’a capté que quatre passes pour 28 verges et aucun touché, mais Collins Hill a remporté le match 37-22.

McLendon revient sur le match avec des émotions mitigées.

« D’un côté, vous êtes vraiment fier du fait que notre défense a fait du bon travail ce soir-là pour le limiter », a-t-il déclaré en riant. « Mais parce que c’est si spécial, tout comme un gars qui aime le football, vous auriez presque aimé pouvoir en voir davantage en personne. »

L’entraîneur de l’Alpharetta High School, Jason Kervin, a plaisanté en disant qu’il serait heureux d’envoyer à McLendon certains des moments forts de Hunter après que Collins Hill ait battu son équipe en 2020 et 2021 par un score combiné de 72-22.

«Quand nous les avons affrontés en séries éliminatoires (en 2020), j’ai dit (à notre coordinateur défensif) : ‘Ecoute mec, je me fiche de l’endroit où ils l’ont mis, nous devons le doubler.’ … Donnez à chacun tout ce qu’il veut », a déclaré Kervin.

«(Hunter encore) a marqué les deux premiers drives du match. On n’arrête pas un enfant comme ça.

Hunter a couronné sa carrière en menant Collins Hill au premier championnat d’État de l’histoire de l’école. Il s’est engagé dans l’État de Floride pendant une grande partie du cycle 2022, mais – dans l’un des plus gros chocs de recrutement jamais enregistrés – s’est tourné vers Jackon State le premier jour de la première période de signature. Il a joué une saison au SWAC avant de suivre Deion Sanders au Colorado.

Gregory a répondu au cours des derniers mois à des appels d’équipes de la NFL au sujet de Hunter, qui est presque sur le point de figurer parmi les cinq premiers choix du repêchage de 2025. L’entraîneur a clairement fait savoir à tous ceux qui le demandent que tant que Hunter reste en bonne santé, rien ne l’arrête.

« Je pense que le gamin pourrait jouer dans les deux sens dans la NFL », a-t-il déclaré. « C’est le meilleur joueur que j’ai jamais entraîné ou que j’ai jamais côtoyé et avec qui j’ai pu travailler. Et j’ai été entraîneur dans le match Under Armour (All-America au lycée), sept fois. J’ai donc vu des gars de la NFL et j’en ai vu beaucoup. Mais je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui en tant que joueur talentueux.

Personne ne l’a fait.

« Nous avons joué contre Will Anderson, Justin Fields et ces gars-là », a déclaré John Reid, l’entraîneur-chef de la centrale géorgienne de Rome High School. « Vous parlez à un gars qui a vu de très bons joueurs. … Mais le petit Hunter est différent.

« J’ai entraîné George Pickens et Marlon Humphrey », a déclaré Kervin d’Alpharetta. « Je sais à quoi ressemble un choix de première ronde au lycée et on ne plaisante pas avec ces enfants, je peux vous le dire. Des gars comme ça vont te faire paraître stupide.

Alors que le Colorado se dirige vers le dernier tiers de sa saison, Hunter est en passe de remporter à nouveau les honneurs de la première équipe All-America et sera très probablement à New York en décembre en tant que finaliste Heisman. Samedi dernier, Hunter a capté neuf passes (sur neuf cibles) pour 153 verges et deux touchés pour mener les Buffaloes à une victoire contre Cincinnati – leur sixième de la saison, assurant un voyage à un match de bowling lors de la deuxième saison de Sanders.

Dans tout le pays, les habitants de Géorgie, l’État d’origine de Hunter, continuent d’applaudir de loin.

«Je pense qu’il est un joueur du Temple de la renommée. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas l’être », a déclaré Gregory. « Restez simplement concentré et continuez à faire ce qu’il fait et il finira par enfiler une de ces vestes dorées. »

(Illustration : Meech Robinson / L’Athlétisme; Photos : Dustin Bradford/Getty Images ; gracieuseté de Travis Hunter)