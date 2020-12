Au début de la pandémie de coronavirus, avec des restrictions de voyage en place dans le monde entier, nous a lancé une nouvelle série pour vous aider à vous transporter, virtuellement, dans certains des endroits les plus beaux et les plus fascinants de notre planète.

Cette semaine, après 40 versements, nous revenons sur certains des points forts – des ateliers de fabrication de chapeaux en Équateur et dans les régions sauvages de l’Alaska aux luxuriantes vallées zambiennes.