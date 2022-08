Revisiter le sort décevant de Timo Werner à Chelsea

Lorsque Chelsea a acquis Timo Werner en 2020, l’Allemand était l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe. Avec le RB Leipzig, l’Allemand a amassé un total impressionnant de 78 buts en 127 matches au cours de ses quatre saisons.

Des performances constantes signifiaient amener des géants européens à lui et aux portes du club. Chelsea a remporté le concours Timo Werner à Chelsea, déboursant plus de 58 millions de dollars pour ses services.

Werner a accru ses espoirs et ses ambitions à Stamford Bridge. Pour Werner en particulier, les supporters de Chelsea ont vu la nouvelle signature comme le meilleur candidat pour briser la malédiction de l’attaquant du club qui sévit dans le club depuis une décennie.

Après deux saisons avec les Blues, Timo Werner se retrouve au RB Leipzig, vendu sur un contrat permanent pour près du tiers de ce que Chelsea a payé à l’origine. Ce mandat de deux ans a comporté des sommets prodigieux. Pourtant, la plupart des supporters se souviennent plus clairement des terribles vallées. Son héritage à Stamford Bridge n’a pas été à la hauteur de la facturation, un autre maillon de la chaîne des récentes luttes de Chelsea à ce poste après Didier Drogba.

Voici ce qui n’a pas fonctionné pour Timo Werner lors de son bref mandat à Chelsea.

Un début inégal

Pour débuter la campagne 2020/21, les Bleus ont subi une dualité difficile en termes de performances sur le terrain. Les nouvelles options d’attaque et l’équipe renforcée se sont avérées cliniques contre les équipes inférieures et intermédiaires. Dans le même temps, les luttes ont persisté contre les six premiers et d’autres équipes plus fortes avec talent. Néanmoins, avec six buts lors de ses 10 premières titularisations, Werner a donné un nouveau dynamisme à l’attaque des Bleus. Ses courses inversées agiles et rapides derrière les défenseurs, ainsi que son talent pour se retrouver facilement dans des occasions de but, ont terrorisé l’opposition.

Positionnellement, Werner est souvent passé de son numéro 9 habituel à l’aile gauche sous le 4-3-3 de Lampard. Cela a accueilli la meilleure buteuse de la saison précédente, Tammy Abraham. “Turbo Timo” n’était pas étranger à jouer sur le côté gauche de l’attaque. Il a fait preuve de la même flexibilité sous Julian Nagelsmann au RB Leipzig. Au fil du temps, l’impact de Werner sur le flanc à Chelsea est devenu apparemment plus discutable.

Bien que les Blues soient confortablement assis au bord du top 4, des performances médiocres contre des équipes de plus haut calibre remettent en question la capacité à long terme de Lampard à mener l’équipe vers la gloire.

Werner, une menace constante dans le dernier tiers adverse, a commencé à montrer un manque de rendement. Le buteur autrefois prolifique a acquis une réputation gênante de manquer des occasions nettes. Souvent, cela se produisait à des moments charnières des matchs.

Nouveau manager et nouvelles tactiques

À la mi-janvier, un an seulement après sa nomination, Chelsea a limogé le manager Frank Lampard. L’horrible forme du club au milieu d’une saison pleine d’attentes a incité une légende du club à franchir la porte tournante des managers de Chelsea.

A sa place, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a pris les rênes à Stamford Bridge. Il avait la responsabilité de tirer le meilleur parti d’une équipe de Chelsea clairement talentueuse et puissante. Malgré les départs désordonnés du tacticien allemand de ses clubs précédents, sa réputation de gagnant l’a précédé. Par conséquent, il a eu un impact immédiat à Stamford Bridge.

Sous une nouvelle direction et une direction rajeunie, Chelsea a connu une série de 14 matchs sans défaite. Les victoires notables incluent Liverpool et Manchester City. Alors que l’équipe a retrouvé sa forme sous le nouveau patron, la confiance de Werner a continué de diminuer. Lors de ses 10 premiers matchs sous Tuchel, il n’a réussi à marquer qu’une seule fois. Même alors, il a montré sa capacité de meneur de jeu avec trois passes décisives.

Face à des performances médiocres, Werner a conservé son rôle de titulaire régulier. La capacité de l’Allemand s’est étendue au-delà de mettre le ballon au fond des filets. De plus, les attaquants conventionnels Olivier Giroud et Tammy Abraham n’ont pas accepté le nouveau système de Tuchel. Par conséquent, Werner a eu plus d’occasions d’établir sa valeur.

Le ressortissant allemand a commencé pratiquement tous les matchs à élimination directe de la Ligue des champions. Cela comprenait la finale contre Manchester City, jouant finalement un rôle crucial dans la campagne gagnante magique de Chelsea.

Les problèmes de montage de Timo Werner à Chelsea

Après la gloire de la Ligue des champions, les Blues n’ont pas perdu de temps pour étoffer leur effectif. Pour bâtir sur des ambitions gagnantes, Chelsea voulait plus de profondeur. Plus particulièrement, l’acquisition de Romelu Lukaku de Chelsea a renforcé une attaque incohérente. Le Belge serait le nouvel homme cible à Chelsea.

Par conséquent, le rôle de Werner dans le Chelsea de Tuchel a lentement commencé à basculer. Lukaku a obtenu la priorité dans la formation de départ. En fait, lors des 15 premiers matchs de la saison, Werner n’a commencé que six fois. Pendant ce temps, Lukaku a marqué quatre buts lors de ses cinq premiers matchs dans le bleu de Chelsea.

Pourtant, la phase de lune de miel pour le Belge s’est terminée brusquement. Une sécheresse de buts s’est ensuivie se terminant par une malheureuse blessure en octobre. Ajoutant l’insulte à l’injure, une interview douteuse avec Sky Sports a remis en question les véritables intentions de Lukaku de retourner sur le pont.

Bien que Lukaku semble hors de propos à certains égards, Werner n’a pas réussi à tirer parti de la fenêtre d’opportunité inattendue. Une tension s’est manifestée dans le même match que la blessure de Lukaku qui a écarté Werner pendant un mois. Cela a commencé une série de malchance qui a empêché l’Allemand de prendre de l’élan. À son retour en novembre, Werner a raté six autres matchs dans un combat contre COVID-19.

Dans la nouvelle année, l’Allemand a vu les espoirs de résolution se dissiper. Lukaku est revenu de blessure et a de nouveau été prioritaire. Aux côtés de Lukaku, Kai Havertz s’est lancé dans une série d’excellents jeux. De plus, un certain nombre de joueurs attaquants ont réclamé des minutes sous Tuchel. Mason Mount, Hakim Ziyech et Christian Pulisic ont tous donné à Werner quelques minutes pour prouver sa valeur.

Mauvaise finition

La fin de campagne des Bleus 2021/2022 a été pour le moins tumultueuse. De nombreux obstacles se sont produits en dehors du terrain induits par le gel des fonds du club par le gouvernement britannique au milieu d’un scepticisme politique quant à la propriété du club par Roman Abramovich.

Sur le terrain, la chance de l’équipe est tombée sur la même foi. Outre les victoires cérémonielles de la Coupe du monde des clubs et de la Supercoupe de l’UEFA, l’argenterie nationale a échappé à l’emprise de l’équipe avec deux défaites déchirantes aux tirs au but en FA Cup et en Coupe Carabao contre Liverpool. En Ligue des champions, les Bleus se sont inclinés face aux éventuels vainqueurs du Real Madrid en quart de finale.

Enfin, une série décevante de derniers matchs en Premier League a couronné une campagne mouvementée pour les Blues, qui ont quand même réussi à terminer 3e.

LE DÉPART

Lors de la dernière fenêtre estivale sous le nouveau propriétaire de Todd Boehly, le club a une fois de plus fait preuve d’une énorme ambition. Bien que Chelsea n’ait pas réussi à acquérir toutes ses nobles cibles à l’été 2022, les acquisitions réussies ne sont pas à désapprouver. Kalidou Koulibaly est le remplaçant naturel du sortant Antonio Rüdiger. En attaque, l’attaquant éprouvé de la Premier League Raheem Sterling a signé de Man City pour un montant d’environ 62 millions de dollars.

L’arrivée de Sterling a affaibli la position de Werner à Stamford Bridge. Naturellement, la bataille pour le temps de jeu semblait difficile. De plus, l’importance de ce temps de jeu a atteint un niveau record avec une Coupe du monde de mi-saison à tenter d’atteindre avec l’Allemagne.

Ainsi, après deux saisons en bleu, Werner a opté pour un changement. Le joueur de 26 ans a été transféré au RB Leipzig pour 22 millions de dollars. À Leipzig, Werner espère retrouver la forme qu’il a connue lors de son passage précédent au club – en commençant un lent chemin pour retrouver le potentiel qui le vantait autrefois comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe.