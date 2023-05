Revisiter le son d’Halifax : qui a fait les choses en grand et qui ne l’a pas fait sur la scène musicale du milieu des années 90

Des décennies après l’apogée de la scène musicale d’Halifax au milieu des années 90, les personnes impliquées dans cette époque réfléchissent à la façon dont elle est née, qui a été laissée de côté et quel est son héritage.

Parmi les groupes de guitare qui ont contribué à définir l’époque, il y avait Plumtree, dirigé par la guitariste et chanteuse Carla Gillis.

Aujourd’hui, Gillis est un psychothérapeute agréé vivant à Waverley, en Nouvelle-Écosse, et fait toujours de la musique. Mais son initiation à la musique a commencé avant le milieu des années 90, avec l’amour de ses parents pour la musique locale.

« C’était toujours de la musique celtique. Ce sont des habitants du Cap-Breton, beaucoup de ceilidhs », a-t-elle déclaré. « Les voir aller à des danses très régulièrement nous a vraiment donné des idées sur le fait d’être impliqué dans une communauté musicale et de vouloir simplement sortir et le faire aussi. »

La musique celtique issue du Cap-Breton a pris de l’ampleur au début des années 90, avec des groupes comme Rankin Family et Ashley MacIsaac qui ont contribué à ouvrir la voie à un son plus pop.

« La famille Rankin a vraiment aidé à établir une industrie de la musique ici qui a également aidé des tonnes de groupes d’explosion pop à Halifax », a déclaré Gillis, faisant référence à un surnom de la scène musicale de la ville dans les années 90.

Plumtree s’est formé en 1993 et ​​​​a été actif jusqu’en 2000. Il était composé des sœurs Carla et Lynette Gillis, Amanda Braden, Nina Martin et Catriona Sturton. (Carla Gillis)

C’est à cette époque que Gillis, à la guitare, et sa sœur Lynette, à la batterie, ont commencé à jammer dans leur sous-sol et à assister à des spectacles de métal dans un ancien théâtre de la rue Gottingen. Ils ont formé Plumtree en 1993 avec trois de leurs amis, Amanda Braden, Nina Martin et Catriona Sturton.

« À l’époque, c’était comme » hé, il y a une voix urbaine ici avec quelque chose à dire … nous pouvons aussi être bruyants et intéressants « , a déclaré Gillis.

Le groupe les a fait sortir de leur sous-sol et les a fait monter sur scène dans la scène musicale bourdonnante de la ville.

« Nous n’aurions pas pu choisir un meilleur moment pour démarrer un groupe. Il se passait tellement de choses à Halifax à cette époque », a déclaré Gillis.

« C’était électrique, c’était vivant »

Un lieu, en particulier, était une pierre angulaire de la scène : Café Ole, sur Barrington Street. Il rivalisait avec les bars du centre-ville pour les spectacles incontournables, bien qu’il s’agisse d’un lieu sans alcool pour tous les âges. Il pouvait contenir environ 250 personnes et était toujours bondé.

« Sloan a été le premier groupe à se produire. Cela s’est très bien passé et nous avons commencé à incorporer plus de groupes en cours de route et tout est parti de là », a déclaré Condon MacLeod, qui possédait et exploitait le Café Ole.

Voix de l’Atlantique26:10Le détroit d’Halifax, revisité Halifax dans les années 90 est synonyme de succès pop : Sloan, Plumtree, Jale et bien d’autres ont défini le son de guitare jangly de la ville qui avait tous les yeux et les oreilles sur la côte est. La productrice Josefa Cameron retrace l’époque dans ce documentaire, une histoire qui demande également : qui a été laissé de côté ?

Tout le monde voulait y jouer et tout le monde a eu la chance de le faire, a déclaré MacLeod, la salle présentant tout, du métal au hip-hop en passant par le rock chrétien.

« C’était tellement gratifiant de voir certains de ces groupes passer à des choses plus grandes et meilleures, à l’échelle nationale, internationale même. C’était comme un incubateur pour tous ces talents incroyables qui montaient sur la scène à Halifax, c’était électrique, c’était vivant. » il a dit.

« Nous avons en quelque sorte pris cela pour acquis… mais Halifax a été surnommé » le nouveau Seattle « . »

Condon MacLeod possédait et exploitait Cafe Ole et The Pavilion, qui étaient les pierres angulaires de la scène musicale pour tous les âges à Halifax. (Josefa Cameron/CBC)

« Le nouveau Seattle »

C’était un surnom chargé. Seattle avait rendu le grunge mondial grâce à des groupes comme Nirvana. À la suite du succès de cette ville, les maisons de disques se sont tournées vers la côte Est, où cette même énergie juvénile était canalisée vers quelque chose de moins grunge et de plus mélodique.

Sub Pop Records de Seattle a signé Eric’s Trip de Moncton et Jale de Halifax.

« Il y avait beaucoup de ténacité, de naïveté, que nous ne connaissions pas vraiment mieux. Nous avons juste continué et travaillé dur », a déclaré Eve Hartling de Jale.

« Nous avons reçu beaucoup d’encouragements, nous avons reçu beaucoup de soutien, nous avons reçu beaucoup d’aide d’autres musiciens, d’autres groupes … C’était donc vraiment unique. »

Mais Geffen Records, basé en Californie, a choisi le groupe qui allait devenir le succès déterminant de la décennie : Sloan.

« Nous avons juste eu de la chance. Nous étions au bon endroit au bon moment. Nous avons une énorme dette envers ce qui nous a précédé », a déclaré Andrew Scott, le batteur du groupe.

Sloan est devenu l’un des groupes les plus vendus au Canada, et Scott dit que la ville dans laquelle ils sont venus a joué un rôle dans leur succès.

« Halifax a juste ce genre d’unicité particulière. Il y a tellement d’étudiants, tellement de jeunes créateurs affamés qui cherchent des débouchés », a-t-il déclaré.

Des groupes ont commencé à affluer vers la ville, comme The Inbreds, qui ont déterré leurs racines ontariennes et se sont déplacés vers l’est en 1996.

« Nous nous sommes dit : ‘OK, eh bien, nous avons toujours aimé Halifax, pourquoi n’y allons-nous pas ?' », a déclaré le batteur des Inbreds, Dave Ullrich.

Le groupe Jale a été actif entre 1992 et 1996. Il était composé d’Eve Hartling, Jennifer Pierce, Alyson MacLeod, Laura Stein et plus tard Mike Belitsky. (Eve Hartling)

Des jours de gloire différents

La scène des années 90 était dominée par le rock alternatif, mais d’autres musiciens actifs à l’époque n’ont pas reçu la même attention.

Four the Moment étaient des pionniers de l’industrie musicale locale, qui ont fait leurs débuts lors d’un rassemblement anti-KKK au début des années 80.

« La vérité était qu’il y avait la scène musicale blanche et il y avait la scène musicale noire. Donc, parfois, quand nous disons les » jours de gloire « de la scène musicale, nous faisons souvent référence à la scène musicale blanche », a déclaré Delvina Bernard, qui a formé Four the Moment avec sa sœur Kim Bernard, Jackie Barkley et Deanna Sparks.

« Remarquez, il y a aussi eu des jours de gloire sur la scène musicale noire. Mais les récits sont différents. »

Four the Moment était composé des sœurs Delvina et Kim Bernard, Jackie Barkley et Deanna Sparks. Le poète primé George Elliott Clarke a écrit certaines des paroles du groupe. (Delvina Bernard)

Four the Moment a joué un rôle essentiel dans la formation du son gospel, R&B et reggae de la Nouvelle-Écosse. Mais Bernard a déclaré que le groupe n’avait pas le même type d’infrastructure sous lui que les groupes de guitare pop de l’époque.

Bernard est toujours actif dans la communauté musicale, siégeant au conseil d’administration des East Coast Music Awards et s’efforçant de rendre l’industrie plus diversifiée et inclusive.

« J’espère que quand quelqu’un viendra interviewer Keonte [Beals] et quand quelqu’un vient interviewer Aquakultre et Zamani et qu’ils leur disent : « Alors, parlez-moi des jours de gloire des années 2020″, que leur histoire sera inclusive, une histoire de jour de gloire inclusive. »

La scène musicale d’Halifax a évolué par rapport à ce qu’elle était dans les années 80 et 90, mais son héritage perdure.

Carla Gillis a reçu une figurine Scott Pilgrim de la série de bandes dessinées et du film culte, basée sur le single éponyme de son groupe Plumtree. (Josefa Cameron/CBC)

Dans la boîte aux lettres de la maison de Carla Gillis, près de 30 ans après le premier album de Plumtree, elle a reçu une figurine de Scott Pilgrim. Scott Pèlerin était un single de Plumtree qui a inspiré une série de bandes dessinées populaires et le film culte classique, Scott Pilgrim Vs. le monde.

Pour Gills, le plus grand impact de cette époque est qu’elle a montré aux musiciens prometteurs qu’ils pouvaient réussir dans l’entreprise à leurs propres conditions.

« Je pense que l’explosion de la pop a montré aux gens tout ce qu’on peut faire sans un énorme soutien de l’industrie », a-t-elle déclaré. « Les festivals sont venus et repartis. Mais les groupes qui trouvent comment faire les choses avec très peu de ressources, je ne sais pas si cela va s’arrêter là, et je pense qu’il y a beaucoup de valeur là-dedans. »