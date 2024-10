[ad_1]





La Grande Muraille de Chine a inspiré d’innombrables œuvres d’art au cours de ses plus de 2 000 ans d’histoire. Parmi les plus célèbres se trouve « The Great Wall Walk », une performance dramatique de 90 jours qui a vu les amoureux Marina Abramović et Frank Uwe Laysiepen (le regretté artiste allemand connu sous le nom d’Ulay) marcher l’un vers l’autre depuis les extrémités opposées du monument.

Abramović commençait à l’est par ce qu’on appelle la « tête du dragon » – là où la Grande Muraille plonge dans la baie de Bohai comme un dragon buvant à la mer – tandis qu’Ulay commençait par la « queue », à plus de 3 000 milles à l’ouest, en le désert de Gobi.

Lorsque l’idée a été conçue, sous une pleine lune dans l’arrière-pays australien, les deux hommes avaient prévu de se rencontrer et de se marier au milieu. Mais il leur faudra plus de huit ans pour obtenir l’autorisation des autorités chinoises. Leur relation amoureuse, bien qu’elle ait acquis une renommée mondiale et un succès en tant que duo d’art de la performance, s’est effondrée au milieu de l’infidélité, de la jalousie et d’un plan à trois raté. Pourtant, ni l’un ni l’autre ne voulait abandonner le projet et, en mars 1988, ils se lancent dans leurs voyages respectifs.

« Nous avons tous deux décidé que nous devions faire face à de nouvelles circonstances, ce qui signifie notre séparation… (Nous dirions) dire au revoir », a déclaré Abramović à CNN lors d’un appel vidéo depuis le Musée d’art moderne (MAM) de Shanghai, où elle ouvre sa toute première exposition muséale en Chine cette semaine. « Le grand amour », a-t-elle ajouté, englobe tout : « L’amour, la haine, la déception et le pardon. Nous explorons tout cela.

Le nouveau spectacle de l’artiste serbe de 77 ans, «Marina Abramovic : Transformer l’énergie», présente des œuvres d’art interactives inspirées du voyage autour de la Grande Muraille, ainsi que plus de 1 200 images inédites prises tout au long du parcours.

Les photos, qui seront projetées sur les murs du musée, sont divisées en quatre catégories que le conservateur et directeur artistique du MAM, Shai Baitel, a regroupées comme « la préparation et le début de la marche, les rencontres avec les habitants, la marche sur le mur et la rencontre avec Ulay, et les expériences et paysages mis en scène. .»

Baitel a déclaré qu’il avait été « époustouflé » par la mine de négatifs de films inédits qu’Abramović conservait. « C’est un trésor pour un conservateur, pour quiconque travaille dans le domaine de l’art ou dans la recherche en histoire de l’art, de documenter ce qui n’a pas encore été numérisé mais qui existe en grande quantité. »

Abramović est montré traversant certaines des parties les plus étonnantes et sauvages du mur sur fond de montagnes, de ruines en ruine et de terrains variés. Il y a un sentiment évident d’isolement, mais cette solitude offre un espace de contemplation et de réflexion, a déclaré l’artiste, admettant qu’elle devait être un spectacle « très étrange » pour tous ceux qu’elle a rencontrés.

« J’étais une femme, marchant seule… sans mari, sans enfants, ne parlant pas la langue », se souvient-elle. « Qu’est-ce que je fais là? »

Depuis qu’elle a planifié l’exposition et parcouru ses archives photographiques, l’artiste a été inondée de souvenirs du soutien et de l’hospitalité qu’elle a reçus tout au long de son parcours.

« (La population locale) donnait toujours plus de nourriture… Mais je ne pouvais pas tout transporter. On m’a donné des œufs d’oie, mais ils sont si gros que j’en avais un dans ma poche gauche et un dans ma poche droite, pour garder l’équilibre.

Abramović n’avait pas le droit de camper sur le mur, elle est donc restée dans de petits villages le long du chemin. Dans chacun d’eux, elle essayait de rencontrer les résidents les plus âgés – certains avaient plus de 100 ans – et, par l’intermédiaire d’un traducteur qui l’accompagnait, leur demandait de partager leurs histoires sur le mur.

La Grande Muraille, qui s’étend sur le nord de la Chine, a été construite pour empêcher les envahisseurs d’entrer, mais pour les habitants locaux avec lesquels Abramović a parlé, sa forme sinueuse était moins liée à l’histoire militaire qu’à une représentation terrestre des dragons et de la Voie lactée, a-t-elle déclaré. . La quête est devenue autant spirituelle que physique.

« J’ai réalisé que les vieilles histoires étaient directement liées aux minéraux sur lesquels je marchais », a déclaré l’artiste lors d’une conférence de presse à Shanghai. « Si je marchais sur un ‘dragon noir’ qui serait sur de l’hématite (riche en fer)… un ‘dragon rouge’ serait de l’argile, c’était un sol complètement différent », a-t-elle ajouté, expliquant que lorsqu’elle marchait sur divers minéraux et cristaux, elle était capable de ressentir différentes « énergies ».

La vaste exposition de l’artiste à Shanghai offre aux visiteurs la possibilité de tenir dans leurs mains des objets à base de cristal, une référence à cet aspect de son voyage sur la Grande Muraille. L’exposition sur trois étages présente également des installations « durées » – comme un métronome sur mesure qui ne bat que toutes les 24 secondes, et une œuvre d’art interactive qui invite les visiteurs à ouvrir et fermer une porte à plusieurs reprises et très lentement, sans entrer ni sortir. .

« Les œuvres sont toutes contemplatives et (sont destinées) à vous amener à un autre état d’esprit et à élever votre esprit d’une certaine manière », a déclaré Abramović à CNN, ajoutant qu’elle remettait également en question la façon dont les gens perçoivent l’art à l’ère numérique. . «(C’est) tellement une question de désintoxication technologique. Nous ne passons jamais de temps avec quoi que ce soit, avec nous-mêmes. Nous allons immédiatement prendre une photo ou quelque chose comme ça avant même d’avoir ressenti ce que c’est, puis rentrer chez nous et la regarder.

Trois mois après leur départ, les chemins des deux hommes se sont finalement croisés à Shenmu dans le Shaanxi. province. Selon Abramović, Ulay était tombé sur un endroit « incroyable et significatif » situé entre deux temples et l’y attendait. Il lui faudrait trois jours supplémentaires pour le rejoindre.

« Je voulais le tuer », a-t-elle plaisanté. « Pour moi… je me suis entièrement consacré à ce concept… on se rencontre exactement au milieu, peu importe si c’est un endroit plus photogénique ou non.

Après s’être embrassés, le couple s’est séparé (pas avant qu’Abramović ait appris qu’Ulay avait mis enceinte son traducteur chinois pendant le voyage) et ne s’est pas revu pendant encore 22 ans. C’était jusqu’en 2010, lorsqu’Ulay a surpris Abramović au Museum of Modern Art de New York lors de sa performance « The Artist is Present », dans laquelle elle s’est assise devant les visiteurs, un à la fois, et a maintenu leur regard en silence.

« Je ne savais pas qu’il allait s’asseoir avec moi », dit-elle, se souvenant du moment où elle a ouvert les yeux pour trouver Ulay de l’autre côté de la table. « Toute ma vie est passée devant mes yeux et j’ai commencé à pleurer. C’était un moment très fort. Brisant sa propre règle, elle a tendu la main par-dessus la table et lui a tenu la main, une réunion émouvante qui est devenue virale.

L’histoire du couple ne s’arrête pas là : six ans plus tard, Ulay poursuit Abramović en justice pour les œuvres qu’ils ont créées ensemble. Mais bien qu’il soit décédé en 2020, leur relation s’est terminée dans le calme : par un coup du sort, les ex-amants se sont retrouvés dans la même retraite de médiation silencieuse en Inde.

« Vous voyez, l’univers a ses propres voies », a déclaré Abramović, ajoutant qu’ils y ont trouvé un espace pour vraiment se pardonner.

« Il n’est plus là ; Il me manque terriblement, car cela aurait été incroyable s’il était également là pour célébrer ce spectacle et ce rappel de cette œuvre épique.

« Marina Abramovic : Transformer l’énergie» est à l’affiche au MAM Shanghai jusqu’au 28 février 2025.