Révision du logiciel de minage Bitcoin Stratum v2 promue par Block, Braiins

Plutôt que d’accéder directement au protocole bitcoin, la grande majorité des mineurs travaillent aujourd’hui via un protocole intermédiaire appelé Stratum, qui facilite la communication entre le réseau bitcoin, les mineurs et les pools miniers qui combinent la puissance de hachage de milliers de mineurs partout dans le monde.

Bitcoin fonctionne sur un modèle d’extraction de preuves de travail, ce qui signifie que les mineurs du monde entier utilisent des ordinateurs puissants pour créer de nouveaux bitcoins et valider les transactions. L’exploitation minière nécessite un équipement de qualité professionnelle, un certain savoir-faire technique, beaucoup d’électricité et un type de logiciel spécial.

Steve Lee, responsable de Spiral, a déclaré à CNBC que la mise à niveau présentait plusieurs avantages importants, notamment la réduction de l’utilisation des données.

Actuellement, il est courant que chaque plate-forme minière d’une grande ferme se connecte directement à un pool. Cette configuration gaspille beaucoup d’énergie. Lee dit que Stratum V2 prend en charge un proxy qui regroupe toutes les connexions et n’établit qu’une seule connexion avec le pool.

Le processus d’envoi de ces données évolue également vers une méthode plus efficace.

“Au total, beaucoup moins de données doivent être transmises entre les mineurs et les pools, et cela pourrait aider les mineurs dans les régions reculées du monde avec un Internet médiocre”, a noté Lee.

La mise à niveau est également conçue pour améliorer la sécurité. Aujourd’hui, il est possible de voler le taux de hachage d’un mineur, ce qui peut faire perdre de l’argent à certains mineurs. Pour résoudre ce problème, dit Lee, Stratum V2 introduit un mécanisme de sécurité standard avec authentification et cryptage entre les mineurs et les pools.

La version publiée mardi est destinée aux tests initiaux, et début novembre, une version plus robuste sortira qui prend en charge des fonctionnalités supplémentaires, y compris la négociation d’emploi – une “fonctionnalité qui représente un changement historique dans la mécanique résistante à la censure de l’extraction de bitcoins en remplaçant la responsabilité d’un pool d’attribuer du travail aux mineurs avec la possibilité pour les mineurs de choisir leur propre travail », selon une déclaration conjointe publiée par Spiral et Braiins.

Il y a des ordres de grandeur plus de mineurs que de pools, donc si les mineurs sélectionnent des transactions, c’est beaucoup plus décentralisé qu’une poignée de pools, a expliqué Lee.

“Travailler pour l’adoption à l’échelle de l’industrie du protocole Stratum mis à jour est l’un des développements les plus importants pour améliorer la décentralisation et la résistance à la censure de l’architecture de Bitcoin”, a déclaré Lee.

En ce qui concerne le calendrier, les tests pilotes et d’intégration auront lieu cet automne, et l’année prochaine, le protocole mis à jour verra probablement une plus grande adoption une fois que les mineurs et les pools seront convaincus qu’il fonctionne bien.

“Je prévois une augmentation progressive du taux de hachage en 2023”, a déclaré Lee à CNBC, faisant référence à un terme désignant la puissance de calcul collective du réseau bitcoin. “Atteindre un taux de hachage de 10 % d’ici la fin de 2023 serait un grand succès”, a poursuivi Lee.

Lee a ajouté qu’il faudra probablement plusieurs années pour voir la dernière version de Stratum remplacer l’original.

“Les mineurs connaissent très bien les avantages de la mise à niveau vers Stratum V2, mais pousser l’ensemble de l’industrie minière à franchir certains des obstacles restants en matière de développement et d’adoption est une tâche ardue”, a déclaré Jan Capek, co-fondateur de Braiins.

“Les normes universelles pour l’exécution et la construction de Stratum V2 et les efforts de ce groupe de travail pour faire avancer l’industrie donneront l’élan dont Bitcoin a besoin pour enfin mettre à niveau une version de son protocole de minage qui a été construit il y a dix ans”, a poursuivi Capek.

Semblable au Lightning Network, qui est une technologie construite au-dessus de la couche de base de Bitcoin pour rendre les paiements plus efficaces, il y aura différentes implémentations de Stratum V2. Cependant, la version open-source publiée mardi facilitera le test collectif de la technologie. Il garantira également que les différents projets peuvent interagir les uns avec les autres.