Révision des investissements dans les retraites pour voir une augmentation de plusieurs milliards de livres pour les entreprises britanniques à la croissance la plus rapide

Jeremy Hunt doit établir des plans pour donner un coup de pouce de plusieurs milliards de livres aux entreprises britanniques à la croissance la plus rapide en révisant l’investissement dans les retraites.

Dans son discours à la City de Londres lundi, M. Hunt détaillera un ensemble de mesures visant à encourager le secteur financier à « débloquer des capitaux » et à augmenter les rendements pour les retraités.

Parallèlement aux réformes réglementaires, il saluera un accord avec les principales sociétés de retraite pour investir 5% de leurs investissements, une somme pouvant atteindre 50 milliards de livres sterling, dans des entreprises à forte croissance.

Les réformes représenteront un changement « évolutif » du marché britannique des retraites, devrait dire M. Hunt.

Aviva, Legal & General et Phoenix Group font partie des participants présumés.

Les sociétés de retraite se sont félicitées du fait que M. Hunt ne rendait pas cette décision obligatoire, contrairement à ce que l’industrie avait mis en garde.

Le chancelier Jeremy Hunt prononcera un discours devant la ville de Londres lundi (fil de sonorisation)

Dans son discours annuel à Mansion House, le chancelier promettra de mettre les besoins des épargnants en pension « avant tout ».

« Ce sera un changement évolutif, et non révolutionnaire, de notre marché des retraites », devrait-il dire.

M. Hunt s’engagera à donner la priorité à un marché des gilts « fort et diversifié », ce qui signifie qu’il n’obligera pas les entreprises à privilégier les investissements plus risqués par rapport à ceux à faible risque proposés par le gouvernement.

Il établira également une « règle d’or » pour ne jamais apporter de changements qui « compromettent » le secteur, avec ce qu’il appelle les Mansion House Reforms.

Nigel Peaple, directeur des politiques à la Pensions and Lifetime Savings Association, a déclaré: «Le chancelier a confirmé aujourd’hui que le secteur des pensions conservera sa liberté d’investir dans l’intérêt des particuliers dont il gère l’épargne.

« Il s’agit de la principale priorité du secteur des retraites, et nous nous félicitons que M. Hunt ait écouté notre point de vue sur cette question importante.

« Après les turbulences du marché des gilts en septembre dernier, il est rassurant de constater que le gouvernement s’est engagé en faveur d’un marché des gilts fort et diversifié et que, par conséquent, il recherche une évolution et non une révolution en matière de retraites.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre dialogue avec le gouvernement sur ses propositions de réforme des retraites, en cherchant toujours à obtenir des résultats qui signifient un » gagnant, gagnant, gagnant « pour les épargnants, les régimes de retraite et le Royaume-Uni. »

Michael Moore, directeur général de la British Venture Capital Association, a déclaré : « Nous saluons la reconnaissance par la chancelière de ce que nous savons être vrai depuis longtemps – que les épargnants britanniques sont en train de perdre. »