Révision de la politique du travail pour donner aux membres la possibilité de faire pression pour des liens plus étroits avec l’UE après le Brexit

Les membres travaillistes ont la possibilité de faire pression pour resserrer les liens avec l’UE après le Brexit, alors que Keir Starmer lance une refonte différée de toutes les politiques.

L’examen – pour se concentrer sur de meilleurs emplois, l’environnement, des communautés plus sûres et donner la priorité aux «familles» – commencera par une table rase après la chute des travaillistes lors des élections de mai, a déclaré le leader sous le feu des critiques.

Cette décision a fait naître des soupçons selon lesquels les politiques de gauche soutenues par Sir Keir – hausses d’impôt sur le revenu pour les hauts revenus, propriété commune des « chemins de fer, courrier, énergie et eau » et suppression des frais de scolarité – sont désormais à gagner.

Mais un volet de l’examen, intitulé «La Grande-Bretagne dans le monde» créera également une ouverture permettant aux membres pro-UE de faire pression pour que le parti travailliste mette fin à son quasi-silence sur la relation post-Brexit.

« Nous allons créer des opportunités pour cela. Il y aura des événements pour que les membres s’impliquent », a déclaré une source du parti – tout en soulignant qu’il souhaitait également écouter des voix en dehors du parti travailliste.

De nombreux membres sont frustrés par la réticence de Sir Keir à faire pression pour des ajouts à l’accord commercial squelette de Noël, qui punit les exportateurs, le secteur des services et les artistes créatifs en tournée.

Certains veulent que les travaillistes fassent campagne pour rejoindre l’union douanière de l’UE – ou, de manière moins plausible, le marché unique – même si l’adhésion à l’UE sera un échec pour les années à venir.

L’examen de la politique, que le parti travailliste appelle une «feuille de route», sera une chance de stabiliser le navire au milieu des chiffres des sondages en baisse et d’une baisse similaire des notes de leadership de Sir Keir, espère-t-il.

Une défaite désastreuse lors de l’élection partielle de Hartlepool a été suivie d’un remaniement bâclé dans lequel le chef a semblé perdre une lutte de pouvoir avec son adjointe, Angela Rayner.

La revue s’intitule « Plus forts ensemble : un avenir meilleur pour la Grande-Bretagne », avec comme point de départ « de reconnaître la façon dont Covid a changé la vie quotidienne des gens ».

Ses six thèmes sont : De meilleurs emplois et un meilleur travail ; un avenir vert et numérique ; des communautés sûres et sécurisées ; des services publics qui fonctionnent dès le départ ; un avenir où les familles passent avant tout ; Bretagne dans le monde.

Sir Keir a déclaré : « Nous devons construire un avenir dont tout le monde en Grande-Bretagne peut être fier. Les travaillistes l’ont déjà fait : créer le NHS, introduire un salaire minimum national, réduire la pauvreté des enfants et ramener la paix en Irlande du Nord. Ensemble, nous pouvons le faire à nouveau.

Et Anneliese Dodds, présidente du parti et responsable de la revue, a déclaré : « Nous devons nous rassembler pour nous soutenir, nous élever, pas nous tirer vers le bas. »

Le mois dernier, Sir Keir a souligné que le processus passerait du manifeste de 2019, en déclarant: « Vous ne passez pas par un examen comme celui-ci en récupérant le dernier document. »

Sur les 10 engagements qu’il a pris début 2020, un engagement de rétablir la libre circulation des citoyens avec l’UE a déjà été abandonné.

Une source du parti a déclaré qu’il serait « bizarre » si les autres engagements n’étaient pas réexaminés, compte tenu de l’impact extraordinaire de la pandémie, mais a déclaré que les « valeurs et la mission » resteraient les mêmes.