Le port de masques faciaux dans tous les bâtiments publics et magasins est devenu obligatoire aux Pays-Bas, après l’entrée en vigueur mardi d’une nouvelle loi visant à ralentir la propagation du coronavirus.

La législation marque un revirement progressif de la politique du gouvernement néerlandais, et ceux qui refusent de porter des masques encourent désormais une amende de 95 € (114 dollars).

La soi-disant loi sur les mesures temporaires Covid-19 ordonne à toute personne âgée de 13 ans ou plus de porter un masque facial dans les espaces publics intérieurs, y compris les magasins, les gares et les écoles secondaires.

Les commerçants sont obligés d’appliquer la nouvelle règle, mais certaines chaînes de vente au détail ont affirmé qu’elles refuseraient de la contrôler.

Le gouvernement n’avait pas recommandé l’utilisation de masques en tissu dans les lieux publics autres que les transports en commun à partir de mars mais, à partir du 30 septembre, il a commencé à «Fortement conseiller» l’utilisation de masques dans les lieux publics bondés.

Le port du masque est devenu obligatoire suite à la pression du public et des députés, les Pays-Bas restant l’un des derniers pays européens à ne pas imposer la règle. Mais l’institut de santé RIVM, qui conseille le gouvernement, affirme toujours que les masques faciaux ne réduisent pas significativement le risque d’infection.

Les nouvelles restrictions incluent la limitation des groupes à un maximum de trois invités «Par jour et par maison», et pas plus de 30 personnes sont autorisées à se rassembler dans les zones intérieures où les gens sont assis.

Tous les événements étaient interdits à l’exception des spectacles commerciaux, cinématographiques et théâtraux et des marchés alimentaires. Les protestations ou autres manifestations sont autorisées.

Le gouvernement a également recommandé que les citoyens travaillent à domicile autant que possible, tout en conseillant également de ne voyager qu’à l’étranger. « Si c’est vraiment nécessaire. »

Les Pays-Bas ont été dans un « Verrouillage partiel » depuis le 13 octobre. Les nouvelles infections à coronavirus sont à peu près stables à compter de mardi, sur les 36 931 cas enregistrés pour la semaine se terminant le 24 novembre.

