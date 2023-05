Revirement historique de Sheffield Wednesday contre Peterborough pour atteindre la finale des barrages de la Ligue 1 de l’EFL, les fans extatiques envahissent le terrain

Sheffield Wednesday a réalisé le plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la Ligue anglaise de football en annulant un déficit de 4-0 au match aller contre Peterborough United pour atteindre la finale des séries éliminatoires de la Ligue 1 via une séance de tirs au but jeudi.

Mercredi, qui a raté de peu la promotion automatique du troisième niveau et a terminé 19 points au-dessus de Peterborough en saison régulière, a baissé les yeux après le martèlement de vendredi.

A LIRE AUSSI | UEFA Europa League : Sevilla Rally pour évincer la Juventus et sceller le passage en finale

Mais rugis par les supporters locaux à Hillsborough, ils ont renversé la situation pour gagner 5-1 dans la nuit après prolongation, puis ont gardé leur sang-froid pour l’emporter 5-3 lors de la fusillade pour déclencher des scènes sauvages de célébration avec les fans. envahir le terrain.

Mission improbable, terminéeLe moment où Jack Hunt a marqué sur place pour aider les Owls à effectuer le plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de l’EFL, gagnant aux tirs au but après un match nul 5-5 au total Sheffield Wednesday va à Wembley ! #SWFC @BBCSheffield pic.twitter.com/RZaYDlh22D – Le paradis du football (@footballheaven) 18 mai 2023

« Tout le monde nous a radiés. Tout le monde nous a dit que nous ne pouvions pas le faire mais c’est incroyable », a déclaré mercredi le skipper Barry Bannan à Sky Sports, rendant hommage au manager Darren Moore qui a subi des abus racistes en ligne après la défaite au match aller.

« Ce qu’il a fait est incroyable, pour changer l’état d’esprit des joueurs. Je suis tellement fier de lui comment il a géré cette semaine après le racisme qu’il a subi.

« Celui-là est pour lui. »

Lors de la finale des séries éliminatoires à Wembley, le club de Sheffield affrontera Barnsley ou Bolton Wanderers, qui se rencontreront vendredi lors de leur demi-finale retour sur le score de 1-1.

Michael Smith a entamé le retour avec un penalty après neuf minutes et Lee Gregory a réduit de moitié les arriérés avant la mi-temps pour donner confiance à mercredi.

A LIRE AUSSI | La Roma de Jose Mourinho entre en finale de la Ligue Europa après le match nul du Bayer Leverkusen

Reece James a porté le score à 3-0 dans la nuit et à la huitième minute du temps d’arrêt, Liam Palmer est rentré à bout portant pour déclencher un pandémonium dans les gradins.

Une autre tournure a vu Peterborough prendre l’avantage au total dans la première moitié du temps supplémentaire lorsqu’un centre a dévié sur le malchanceux Gregory. Mais un mercredi fatigué n’a pas cédé et la finition cool de Callum Paterson à la 112e minute a envoyé le match en fusillade.

Mercredi a ensuite marqué toutes leurs pénalités tandis que Dan Butler a frappé le sien contre la barre de Peterborough.

Jack Hunt a envoyé le coup de pied crucial à envoyer mercredi à Wembley et après le match, Moore a reconnu que l’énormité du retour n’avait pas sombré.

« Nous avons encore un match à jouer et nous devons recommencer », a-t-il déclaré. « La clé était les fans ce soir, ils ont poussé les joueurs au-delà de la ligne. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)